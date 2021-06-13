الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وسط إجراءات احترازية.. تكريم 21 أمًا مثالية بجامعة طنطا

احتفالية جامعة طنطا
احتفالية جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، احتفالية بمناسبة تكريم الأمهات المثاليات تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة.

شارك فى الاحتفالية الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتمّ تكريم 21 من الأمهات المثاليات على مستوى ‏الخدمات المعاونة وهن: حنان عبد الباقي إبراهيم، ‏نجاة صلاح الدين محمد، منال سيد محمد، سناء عبد الحليم أحمد ، وأم طالب وطالبة من ذوى الهمم؛ توحيدة مختار عوض، هيام عبد الملك عبد الرحمن، أسماء متولي أبو غالي، وإيمان شوقي عبد الجواد، وأم ‏طالب وطالبة من المتميزين في النشاط: شادية أحمد رجب، عزة محمد أحمد ، سماء محمد حسن، والدكتورة حنان محمد عمارة السعدني.

كما شمل التكريم الإداريات وهن: آيات عبد السيد الكومي، نادية ‏عبد العزيز بيومي،  ماجدة حامد السيد ، نجوي محمد إبراهيم هيكل، والسيدة حسن محمد الخضيري، وتكريم أعضاء هيئة التدريس: ‏الدكتورة علية محمد الرفاعي، الدكتورة هويدا محمود الاتربي، الدكتورة هبة بهي الدين ربيع، والدكتورة أمينة محمد النبوي الحصري.

‏ضمت لجنة التحكيم الدكتور أحمد ذكي منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة ميرفت حسن شلبي أستاذ الصحة العقلية والنفسية بكلية التمريض، ‏ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

وعلي جانب آخر، أكد الدكتور هاني مصطفى الشامي، عميد كلية التجارة، أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج التطبيقية للتحول الرقمي وإعداد دورات فى الرقمنة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

وأوضح عميد كلية التجارة، أن مركز الحساب العلمي بالكلية قام بتدريب 84 موظف من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة من مختلف القطاعات والكليات على مدار أسبوع، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة باتمام مشروع التحول الرقمى بالجامعة .

من جانبه أشار الدكتور إبراهيم مسعد الأطروش مدير مركز الحساب العلمي بكلية التجارة، أن المركز يقدم البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري لتنمية مهاراتهم الرقمية، موضحًا أنه تم تكريم المتدربين وتسليمهم الشهادات الخاصة بهم فى نهاية البرنامج التدريبي.

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