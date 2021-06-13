«الحمدلله اتفك كربى».. أول تعليق من الفنانة بسنت شوقى بعد حفل زفافها

نشرت الفنانة بسنت شوقى صورة تجمعها بزوجها محمد فراج على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام" معلقة:"الحمد لله اتفك كربي"، موجه الشكر لكل من شاركها في زفافها، وتفاعل مع الجمهور والمشاهير.



يذكر أن الفنان محمد فراج عقد قرانه على الفنانة بسنت شوقي في حفل صغير يضم المقربين والعائلة للطرفين.



وظهرت بسنت بفستان أبيض قصير وتغطيه طبقة طويلة من الشيفون لتظهر بإطلالة هادئة تناسب عقد القران خلال النهار، وميك أب خفيف ليتناسب مع أجواء الحفل أيضا.



وكان فراج قد دخل إلى المدعوين وهو يقود دراجة وراء زوجته على أنغام وطريقة أغنية «حاجة غريبة» التي قدمها عبدالحليم حافظ وشادية في فيلم «معبودة الجماهير».



وكان الفنان محمد فراج قد نشر قبل ساعات من زفافه بالأمس فيديو عبر حسابه أثناء عقد قرانه على بسنت شوقى، بحضور عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.