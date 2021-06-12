السبت 12 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

لحظة وصول وزيرة الثقافة مهرجان الطبول بالقلعة (فيديو)

وصول وزيرة الثقافة
وصول وزيرة الثقافة مهرجان الطبول

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، مهرجان الطبول الدولي للفنون الشعبية والتراثية بالقلعة في دورته الثامنة، وذلك تحت رعاية وزراة الثقافة، بعد غياب عاما كاملا إثر فيروس كورونا المستجد.

وتفقدت عبد الدايم، الأعمال اليدوية والتراثية داخل مهرجان الطبول، وأيضا الفرق الموسيقية الحاضرة داخل المهرجان، وأجرت بعض اللقاءات الصحفية، وبدأ افتتاح المهرجان بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

كما تفقدت الإجراءات الاحترازية داخل المهرجان بين الزائرين وترك مسافات آمنة بينهم تجنبا لعدوى فيروس كورونا المستجد.

وتنطلق فعاليات مهرجان الطبول الدولي للفنون الشعبية والتراثية اليوم السبت الموافق 12 يونيو ويستمر حتى يوم 18 يونيو، ويعرض حفل افتتاح المهرجان من مسرح بئر يوسف بالقلعة، وتحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيف شرف المهرجان، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وتفتح الأبواب لدخول مهرجان الطبول في تمام الساعة 6 والنصف مساء من خلال دعوات مجانية على بوابات الدخول، ذلك مع التشديد عل اتخاذ كافة الأجراءات الأحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الطبية واستخدام أدوات التعقيم.

وتشهد الدورة الثامنة من مهرجان الطبول مشاركة متميزة من 30 فرقة من: "مصر ـ سوريا ـ كولومبيا ـ - الفلبين - إندونيسيا - السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان - اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين" بالأضافة لبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها.

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات من ضمنها إقامة الورش الفنية الدولية، الأولى في حفل الافتتاح والثانية في حفل الختام بالقلعة، والأخرى في بعض أماكن العروض المختلفة، والتي يشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بالدورة الثامنة.

وصول وزيرة الثقافة مهرجان الطبول

وصول وزيرة الثقافة مهرجان الطبول
وصول وزيرة الثقافة مهرجان الطبول
وصول وزيرة الثقافة مهرجان الطبول
وصول وزيرة الثقافة مهرجان الطبول
وصول وزيرة الثقافة مهرجان الطبول
وصول وزيرة الثقافة مهرجان الطبول
وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم مهرجان الطبول افتتاح الزائرين

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