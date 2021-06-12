محمد رمضان يتابع مراحل مونتاج أغنيته الجديدة «ثابت»

تابع الفنان محمد رمضان، مراحل مونتاج أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “ثابت” والذي انتهى من تصويرها أمس الجمعة.

وتابع رمضان مونتاج فيديو كليب ثابت مع المونتير الشهير عمرو عاكف، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من المونتاج مباشرة.

وفي سياق مختلف؛ يدخل النجم محمد رمضان خلال الأيام القادمة تجربة جديدة في السينما تعيده للشاشة الكبيرة بعد غياب طويل ركز فيه على الدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية.

ويعقد محمد رمضان الشهر القادم جلسات عمل مع المخرج الشاب محمد سلامة الذي اتفق معه على إخراج فيلمه الجديد الذي يمزج بين الأكشن والإثارة والتشويق بعد نجاحهما في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "موسى".

صناع أغنية محمد رمضان الجديد “ثابت”

تعاون محمد رمضان في أغنية "ثابت" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، والملحن والموزع الموسيقي إيهاب كولبيكس، ومدير تصوير حسام حبيب، والمنتج المنفذ محمود الشيخ، ومهندس الديكور أمير عبد العاطي، والمنتج الفني محمد سعيد رضوان، والستايلست بسنت نصير.

آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

وطرح الفنان محمد رمضان، مؤخرا أغنية "المكسب بتاعنا"، على طريقة الديو التي يتعاون فيها مع المطرب المغربي "ريداون، وتعاون فيها مع المخرج حامد الضاحر، الذي قام بكتابة كلمات الأغنية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كانت خلال شهر رمضان الماضي من خلال مشاركته في بطولة مسلسل موسى، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وعرض علي شاشة قناة دي إم سي، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينما كان يعرض في تمام الساعة السادسة مساء بمشاركة كل من الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدية.