الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

ليست المرة الأولى.. تاريخ سقوط إريكسن داخل الملعب

اللاعب كريستيان إريكسن
اللاعب كريستيان إريكسن

عندما وصلت المباراة إلى نهايتها بين منتخب الدنمارك ونظيره الفيلندي تحديدًا في الدقيقة الـ42،  ودون أن يقترب أحد من اللاعب كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدنمارك، صاحب الـ٢٩ عاما من عمره سقط على الأرض مغشيًا عليه داخل المستطيل الأخضر، ليتملّك الخوف من قلب زملائه في الفريق، وبكت زوجته بشده، ليسارع الجميع بإحضار الطاقم الطبي، بعد رسم زملائه دائرة حوله تخفيه عن الأنظار حتى يحضر الطاقم الطبي ليطلع الحال وسبب سقوط اللاعب إريكسن على الأرض بهذه الطريقة. 

وبعد فقدان وعي اللاعب كريستيان إريكسن، على الفور استدعى حكم المباراة الطاقم الطبي، ليجدوا قلبه متوقف، لا ينبض نبضة واحدة، وغير قادر على التنفس نهائيًا، فسرعان ما حاول الأطباء إنعاشه، ووضعه على جهاز تنفس صناعي، وبذلك تكون المباراة قد أخجثت ضجة في كل العالم..

 

وإن عدنا إلى تاريخ اللاعب صاحب الـ29 عاما من عمره، نجد أن إريكسن لم تكن هذه المرة هي الأولى، فهذا السقوط هو الثاني لابن منتخب الدنمارك، داخل المستطيل الأخضر  -على ملعب المباراة-، ففي مطلع عام 2020 وأثناء لعبه مع منتخبه الدنمارك ضد منتخب فنلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2020، تعرض لفقدان الوعي في الملعب قبل نهاية الشوط الأول، وأجرى له الأطباء إنعاشًا قلبيًّا داخل أرضية الملعب، ثم أوقف الحكم المباراة، وغادر الفريقان الملعب، ونُقِل إريكسن إلى المستشفى.


جدير بالذكر أن اللاعب كريستيان إريكسن، ظهر منذ عام 2010 في أكثر من 105 مباريات، سجل خلالهم 36 هدفًا، ليصبح إريكسن أول لاعب يفوز ثلاث مرات على التوالي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الدنمارك، وأكثر لاعب دنماركي سجل أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب كريستيان إريكسن اريكسن سقوط الملعب

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