أرض الخير.. المشاركون فى «منتدى الاستثمار» بشرم الشيخ يتحدثون لـ«الدستور»

زخم كبير أحدثه المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار «التكامل من أجل النمو»، منذ الجمعة الماضى ١١ يونيو والممتد حتى غد الإثنين ١٤ يونيو، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء فى الحكومة المصرية، ووزراء ورؤساء هيئات الاستثمار فى ٣٤ دولة إفريقية، إضافة إلى ممثلى كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية.

فى السطور التالية، يتحدث عدد من وزراء ورؤساء المؤسسات الاقتصادية، حول النتائج المرتقبة للمنتدى وتأثيراته على حركة التنمية فى القارة الإفريقية ودور مصر فى تحقيق التكامل بين الدول فى عملية التبادل التجارى والتنمية وتداعيات إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، وغيرها من التفاصيل.

الأمين العام لسكرتارية «التجارة الحرة القارية»: مصر تسهم فى زيادة معدلات النمو.. وألتقى مدبولى قريبًا

أكد وامكيلى مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حرصه والاتحاد الإفريقى على دعم مصر فى إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين دول القارة، بما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.

وقال إن سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية يقع عليها دور كبير فى ضمان التطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وحث مزيدًا من دول القارة على التصديق على الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه سيجرى جولة فى عدة دول فى شرق وغرب إفريقيا، لحثها على التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية. وعبر عن شكره لمصر، لأنها فى طليعة الدول الداعمة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وتبذل جهودًا مشكورة فى تعزيز العمل الإفريقى المشترك، لافتًا إلى أنه سيطلع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته المقبلة لمصر، على تطورات الجهود الجارية بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

وزير الاستثمار فى تنزانيا: اتفاقيات بين البلدين لاستغلال الموارد المشتركة

ذكر وزير الاستثمار فى تنزانيا، جيفرى موامبى، أن مصر من أكبر ١٠ شركاء اقتصاديين لبلاده فى إفريقيا، لافتًا إلى أن مصر دولة متقدمة فى معدلات الاستثمار ومستوى وخبرات التصنيع، فضلًا عن إدارة رأس المال والسياسات النقدية.

ودعا الشركات المصرية للاستثمار فى تنزانيا، خاصة فى تطوير المجمعات الصناعية، وتصنيع المنتجات الزراعية، للاستفادة من وفرة المواد الخام، مثل القطن والزيوت والشاى والقهوة والجلود، بدلًا من تصديرها كمواد خام.

وأشار إلى أن الشركات المصرية بدأت بالفعل فى المشاركة ببعض المشروعات التنموية فى تنزانيا، أهمها مشروع سد «ستيجلر جورج» لتوليد الطاقة الكهرومائية فى حوض نهر روفيجى، الذى يعمل على تشييده تحالف مصرى يضم شركتى «المقاولون العرب والسويدى إلكتريك»، التى أطلقت أيضًا مشروعًا لصناعة المحولات والكابلات فى تنزانيا. وأكد أن الدول الإفريقية لديها فرص هائلة لتعزيز فرص الاستثمار البينى، فى ضوء اتفاقية التجارة الحرة التى تم تفعيلها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ضعف القدرات التصنيعية وعدم التركيز على القيمة المضافة، وتردى أوضاع شبكات النقل بين الدول، والتعريفة الجمركية على البضائع من أبرز التحديات التى تواجه التجارة بين دول القارة.

وزير الاستثمار والتعاون الدولى السودانى: القاهرة من أكبر 10 شركاء اقتصاديين لنا

شدد الدكتور الهادى محمد، وزير الاستثمار والتعاون الدولى السودانى، على أن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، يهدف لتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة، كما أنه يمثل ركنًا أساسيًا فى خطة تعزيز التعاون الفنى والاستثمارى بين دول القارة الإفريقية.

وقال «الهادى» إن المنتدى شهد أيضًا اتفاقيات لتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين دول القارة، لافتًا إلى أنه فرصة كبيرة لدول إفريقيا للتشاور حول الفرص المتاحة بين رجال الأعمال فى القارة والعمل على التكامل الحقيقى من أجل إفريقيا، الغنية بالموارد الطبيعية.

شاكر: مؤشرات إيجابية على التعافى الاقتصادى لإفريقيا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر تعمل على تنفيذ خط للربط بين الدول الإفريقية بخطوط كهربائية تتصل ببعضها البعض «حتى نستطيع التوصيل لكل القارة السمراء»، وهو ما سيؤدى إلى تعزيز النمو الاقتصادى. وأضاف، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء ترويج الاستثمار فى إفريقيا، أن «مصر تتعاون مع جميع الدول الإفريقية فى مجال الكهرباء من حيث تنفيذ المشروعات والتدريب على تنفيذها، فى إطار نقل الخبرات المصرية لكل أبناء القارة وفقًا لتعليمات الرئيس السيسى»، موضحًا: «يجرى تدريب أكثر من ٨ آلاف شخص من القارة الإفريقية ونقل الخبرات المصرية فى مجال الكهرباء لهم».

عبدالوهاب: خط للربط بين الدول الإفريقية بخطوط كهربائية

كشف المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن هناكَ بوادرَ ومؤشراتٍ إيجابية على دخول قارةِ إفريقيا دائرةِ التعَافى الاقتصادى. وقال إنه وحسب التوقعات الدولية فإن الاقتصاد الإفريقى دخل مرحلة التعافى محققًا مُعدَلات نُمو إيجابية خلالَ العام الحالى، قد تصل إلى نحو ٣.٤٪، مشيرًا إلى أن التوقعات تدُلُ على قدرة الاقتصاديات الإفريقية على الصمود أمامَ الأزمات العالمية وتحقيق معدلات إيجابية للنمو.

منار: توقيع العديد من الشراكات خلال الفترة الماضية

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، إن الوزارة تعمل على ربط مصر بجميع دول القارة الإفريقية وفتح مسارات جديدة مع جميع دول القارة، مشيرًا إلى توقيع العديد من الشراكات، خلال الفترة الماضية، مع عدد من الدول الإفريقية.

وشدد على أن إفريقيا تتمتع بموارد طبيعية وعديدة تساعد على تنوع مجالات الاستثمار، مشيرًا إلى العمل على إطلاق المبادرات المشتركة لحل المعوقات فى مجال الطيران، رغم وجود بعض المعوقات كالبيروقراطية أو المعوقات الاقتصادية.