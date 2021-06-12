السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تشييع جثمان محارب الأمواج.. «محمد» ينقذ زملائه ويغرق بدلًا منهم (فيديو)

محارب الأمواج
محارب الأمواج

«تركوا عملهم عند سماع خبر استشهاده.. اختلطت عليهم المشاعر مرددين الشهيد حبيب الله»، إنه محمد يونس صاحب الـ19 عامًا، ابن قرية الزعاترة بمركز الزرقا في محافظة دمياط، الذي تسلم عمله في مدينة الألعاب المائية برأس البر وكانت الأمور على مايرام حتى صباح اليوم الثاني له في العمل، حيث وجد 3 يغرقون في مياه البحر الأبيض برأس البر تحديدًا في شاطئ 101، وفي لحظة ما اكتشف أن من يغرقون هم زملائه في عمله الجديد، فلم يتردد لحظة في محاولة إنقاذهم.

وبالفعل نجح «محمد» في إنقاذ 2 وأعادهما إلى البر وهرع لإنقاذ الثالث، لكن أمر الله كان قد نفذ ولم يستطع شهيد المروءة إنقاذه بعد محاولات جاهده منه حيث غرقا معا.

وبعد ساعات من بحث قوات الإنقاذ عن الجثتين عثرت عليهما، ليتسلمه أهالي القرية ويعود إلى مكان مولده في موكب مهيب وكأنه يوم عُرسه يحتفي به كل صغير وكبير مع صوت الزغاريد التي كانت تأتي من شرفات المنازل.

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