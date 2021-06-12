محمد الباز يكتب: جماعة «فيها أو أخفيها».. الشيخ الشعراوى ينزع القناع عن «الإرهابية»

فى شتاء العام ١٩٨٨ أطل الشيخ محمد متولى الشعراوى على مشاهديه من شاشة مختلفة عن تلك التى كان يطل عليهم منها، وهو يحدثهم عن خواطره الإيمانية حول القرآن الكريم.

جلس الشعراوى أمام المذيع اللامع طارق حبيب الذى اختار أن يكون الشيخ، بما حققه من شهرة وتأثير، هو ضيفه الأول لمزيد من الجاذبية وربما الإثارة أيضًا، وهو ما يضمن له انتشارًا لا يحلم به، رغم سمعته المهنية ومصداقيته التى لم يكن يختلف حولها أحد. كانت فكرة البرنامج برّاقة، فطارق حبيب يسأل الضيف ٢٨ سؤالًا، كل سؤال يبدأ بحرف من حروف الأبجدية، وهى أسئلة تستدعى ذكريات وأحداث ومواقف الضيف، وكان لافتًا أن يحل الشيخ الشعراوى ضيفًا لأربع حلقات متتالية، فقد كانت هذه إطلالته التليفزيونية الأولى التى يتحدث فيها عن حياته الشخصية، فطمع المذيع فى كرم الشيخ الذى لم يبخل عليه بشىء.

سأل طارق حبيب الشيخ الشعراوى: ماذا تقول لجماعة الإخوان المسلمين؟

فرد الشيخ، بعد أن منح نفسه فرصة ليلتقط نفسًا عميقًا: كنتم شجرة ما أروع ظلالها وأروع نضالها، رضى الله عن شهيد استنبتها وغفر الله لمن تعجل ثمرتها.

لاحظ الجميع دقة الشيخ الشعراوى الذى كانت اللغة على طرف لسانه طيعة، والكلمات ملك يديه، فقد قال للإخوان: كنتم، ولم يقل لهم: أنتم، والفارق كبير جدًا والبون شاسع جدًا ما فى ذلك شك.

وقتها لم ألحظ ما لاحظه الآخرون فى كلام الشيخ، لم تكن سنوات عمرى تسمح بذلك، فقط كنت أراقب، عن بُعد، نشاطًا تقوم به الجماعة فى قريتى الصغيرة فى دمياط، كنت أعرف وجوههم، ولم تجذبنى كلماتهم، ولما سمعت الشيخ الشعراوى يتحدث عنهم، بدأت أبحث عن هذه الجماعة.. جذورها وأصولها.. أهدافها ومقاصدها.. زلاتها وانحرافاتها.

ومن يومها لم أركن إليهم ولم يركنوا إلىّ.

لم يكن الشيخ الشعراوى واضحًا فى موقفه من جماعة الإخوان الإرهابية على أية حال.

هو لم يُخفِ إعجابه بمؤسسها حسن البنا الذى وصفه بأنه شهيد، بل يشير إلى ظلالها ونضالها، لكنه يطلب لمن استعجل ثمرتها أن يغفر له الله، فى إدانة واضحة منه لمسلكهم وخط سيرهم ومجمل تاريخهم.

كان السؤال:

هل الشيخ غاضب أم عاتب؟

هل هو رافض أم مستاء؟

وهل هو مع الجماعة الإرهابية أم ضدها؟

فى نفس الحوار كان الشيخ الشعراوى قد أفصح عن علاقته بالجماعة الإرهابية، وذلك عندما أشار إلى أنه انضم إلى الجماعة وهو أزهرى وفدى، ويظل يعانى من تزاحم الشخصيتين فى قلبه، فهو وفدى بما يعنيه الوفد من ليبرالية ووطنية، وهو أزهرى يميل إلى جماعة يرى أنها تدعو إلى الدين.. لكن حدث أن خلافًا جرى بين الوفد والإخوان، فانحاز إلى وفديته.

فى حوار آخر شرح الشيخ الشعراوى مقصده، يقول: أنا كنت سياسيًا وفديًا، لكن هويتى أزهرية، وكنت أخدم أزهريتى بسياستى، وليس العكس.

بعد ما يقرب من عامين، وتحديدًا فى العام ١٩٩٠ صدر كتيب صغير عنوانه «الشيخ الشعراوى بين الإسلام والسياسة»، وثق فيه الكاتب الصحفى محمود فوزى حوارًا دار بينه وبين الشيخ الشعراوى.

كان السؤال: لماذا انفصلت عن جماعة الإخوان، خاصة أن العلاقة كانت حميمة بينك وبين الشيخ حسن البنا مؤسس الجماعة؟

وأجاب الشيخ الشعراوى: نعم حدث هذا فعلًا، لقد كتبت هذا بخط يدى، وكان معى المرحوم حامد شريت، ولهذا قصة، ففى سنة ١٩٣٧ حضر الشيخ حسن البنا، رحمه الله، من الإسماعيلية، وقد كتبت منشور الجماعة الأول، كان المرحوم الشيخ حسن البنا قد اتخذ أول مكتب له فى شارع كعب الأحبار خلف مدرسة السنية بالسيدة زينب، وكان الشيخ حسن، رحمة الله عليه، يسهر يوميًا من المساء حتى يؤذن الفجر، وهذه العادة فى السهر بقيت معى من هذه الأيام حتى الآن.

وفى سنة ١٩٣٧ خرج حزب الوفد من الحكم، وأنا كنت وفديًا كطبيعة بلدى، وفى سنة ١٩٣٨ منعونا من الاحتفال بذكرى سعد زغلول، فذهبنا إلى النادى السعدى واحتفلنا بذكرى سعد، لأننا كنا نعتبر ذكرى سعد مدرسة وطنية نقول فيها ما نريد، وفى هذا الاحتفال قلنا قصيدة فى مدح سعد وخليفته النحاس، وعندما بلغ الشيخ حسن البنا نص القصيدة التى قلتها فى مدح مصطفى النحاس غضب وعاتبنى على هذه القصيدة.

قلت له: يا شيخ حسن، إذا استعرضنا زعماء البلد اليوم لنرى أقربهم إلى منهج الله حتى نكون بأرواحنا معًا فلن نجد إلا النحاس، فهو رجل طيب، لا يدخن سيجارة ولا غيره، فإن كان لا بد أن نوالى أحد السياسيين فلا بد أن يكون النحاس هو السياسى الذى نواليه.

رد حسن البنا على الشيخ الشعراوى.

قال: النحاس أعدى أعدائنا، لأن له ركيزة فى الشعب، هو الوحيد الذى يستطيع أن يضايقنا، أما الباقون فنقدر أن نبصق عليهم جميعًا.

يقول الشيخ الشعراوى: من هنا، ومن هذه الكلمة تحديدًا انفصلت عن الإخوان.

فى العام ١٩٩٥ تحدث الشيخ الشعراوى حديثًا مطولًا للكاتب الصحفى سعيد أبوالعينين، كان يستحق بالفعل أن يمنحه صاحبه عنوان «الشعراوى الذى لا نعرفه».. ففى هذا الحوار الكتاب، أو الكتاب الحوار، تحدث الشيخ الشعراوى كما لم يتحدث عن حياته وما مر عليه من أحداث.

يمكننا أن نتوقف قليلًا عند ما قاله الشيخ الشعراوى عن الإخوان، وهو ليس قليلًا بالمرة، ولا مانع، رغم بعض التكرار، أن نبدأ القصة من بدايتها.

يقول الشيخ الشعراوى: «بدأت العلاقة عندما حضر الشيخ حسن البنا من الإسماعيلية إلى القاهرة، واتخذ أول مكتب للجماعة فى شارع كعب الأحبار، درب القمح، خلف مدرسة السنية بحى السيدة زينب رقم ١٤، وكنا نلتقى فى هذا المكتب، وكان الشيخ حسن البنا حافظًا للسيرة النبوية حفظًا جيدًا، كان يحفظها عن ظهر قلب، وربنا أعطاه قبولًا، وكان يأخذ القول بالفعل، وكنا نلتقى أنا والشيخ أحمد شريت والشيخ الباقورى والشيخ حسن البنا.

أنا كتبت أول منشور للإخوان بخط يدى، كتبته فى حضور أحمد شريت، وأرسلناه للشيخ الباقورى لاستطلاع رأيه، فأقره وقال: (وهو حد يقدر يقول بعدك حاجة، نحن لا ننسى موقفك وما تقوله فى الأزهر).

كان مضمون المنشور هو أن الإسلام منهج الله، وأن الله هو الذى خلق الإنسان، وأن الله أولى بأن يمنهج للإنسان غايته التى خُلق من أجلها، وحركة حياته، وكيف يسوسها، وإننا نريد أن ننشئ شبابًا مسلمًا حقًا، وأن نعطى له مناعة ضد وافدات الحضارة المزيفة التى تريد أن تعزل الأرض عن السماء، وأذكر أننى قلت فى ختام المشروع: (فالجأ إلى هذه الجماعة لتأخذ المناعة).

عندما قرأ الشيخ حسن البنا المنشور، قال: ما أجمل هذا السجع.

بعد قصيدتى التى ألقيتها فى الاحتفال بذكرى سعد فى النادى السعدى، حدث أن جلسنا فى ليلة نتحدث، وكنّا مجموعة من الإخوان، وكان الشيخ حسن البنا حاضرًا، وعند الفجر تطرق الحديث إلى الزعماء السياسيين، وأيهم يجب أن نسانده ونقف معه، ولاحظت أن الحاضرين يتحاملون على النحاس باشا، ويقولون بمهادنة صدقى باشا.

اعترضتُ على ذلك وقلت: إذا كان لمن ينتسبون إلى الدين يريدون أن يهادنوا أحد الزعماء السياسيين ولا يتحاملوا عليه أو يهاجموه، فليس هناك سوى النحاس باشا، لأنه رجل طيب تقى وورع ويعرف ربنا، وإننى لا أرى داعيًا لأن نعاديه، وهذه هى الحكمة.

قلت هذا الكلام.. لكننى فوجئت بأحد الحاضرين- ولا أريد أن أذكر اسمه- يقول: (إن النحاس باشا هو عدونا الحقيقى، هو أعدى أعدائنا، لأنه زعيم الأغلبية، وهذه الأغلبية هى التى تضايقنا فى شعبيتنا، أما غيره من الزعماء، وبقية الأحزاب فنحن نبصق عليها جميعًا فتنطفئ وتنتهى).

كان هذا الكلام جديدًا ومفاجئًا لى، ولم أكن أتوقعه، وعرفت ليلتها النوايا، وأن المسألة ليست مسألة دعوة وجماعة دينية، وإنما هى سياسة وأغلبية وأقلية وطموح للحكم، وفى تلك الليلة اتخذت قرارى وهو الابتعاد، وقلت سلام عليكم مليش دعوة بالكلام ده، قلتها بكل أدب.. وابتعدت عنهم.

لقد تحولت المسألة داخل الجماعة إلى مراكز قوى ضد الشيخ حسن البنا نفسه، وأنا رأيت بعينى عبدالرحمن السندى (رئيس النظام الخاص) وهو يزق الشيخ حسن البنا ويكاد يوقعه على الأرض، ولولا تساند الشيخ على من كانوا يقفون خلفه لسقط.. رأيت هذا بعينى فى مقر الإخوان فى الحلمية.

ابنى سامى كان فى الإخوان، فأنا قلت له بعد أن شاهدت التحول الذى طرأ على الجماعة: يا ابنى أنت أخذت خير الإخوان فابتعد، وحجّم نفسك، لأن المسألة انتقلت إلى مراكز قوى وإلى طموح فى الحكم، وفعلًا سمع كلامى وابتعد، ولذلك لم يقبضوا عليه عندما كانوا يأخذون كل من هب ودب.

كذلك ابن خالتى عبدالفتاح، كان متعصبًا للإخوان، لكنه لم يكن فى جانب الذين يريدون أن يحكموا هم بأنفسهم، كان مخلصًا لفكرته وربه ودعوته ولم يكن له هدف آخر، ولذلك لم يأخذوه.

لقد استفدتُ من تجربة الإخوان بعد انفصالى عنهم، فقد أخلصت دعوتى لله، وقلت إن الذى يعمل حاجة لله فهو يجازى عنها خيرًا من قبل أن يعملها، لأن الأعمال بالنيات، ثم إننى قلت كلمتى، وأعلنت رأيى بكل وضوح، وقلت: (أنا لا أريد أن أكون أنا الذى أحكم بالإسلام، وإنما أريد أن يحكمنى مَن يشاء بالإسلام).

وبعد أن أعلنت كلمتى هذه وحددت موقفى، لم يستطع أحد أن يهوِّب ناحيتى، وأصبحت أقول كلمتى فى الدعوة إلى الله دون أن يتعرض لى أحد، أو يقول إننى طامع فى الحكم أو لىّ مآرب أخرى من وراء الدعوة.

لقد اختلفت مع الإخوان، لكن ظلت علاقتى بالشيخ الباقورى باقية، وإلى أن مات لم يكن يحب أحدًا غيرى، كان بيننا خلاف فى الرأى، لكن هذا الخلاف لم يفسد الود الذى ظل بيننا، الشيخ الباقورى كان يقول لى (يا ولى الله)، وكان الود بيننا كبيرًا، وقد اختلف الشيخ الباقورى معهم هو الآخر.

علاقتى بالشيخ الباقورى تعود إلى أيام ثورتنا فى الأزهر من أجل الشيخ المراغى، كان الشيخ الباقورى يتبع الإخوان، وكان رئيس اتحاد طلبة الأزهر، وأنا كنت وفديًا ورئيس اتحاد الأزهر فى الشرقية، وأذكر أننا اتفقنا على أن نذهب معًا إلى النحاس باشا لكى يساعدنا بصحافته فى تأييد ثورتنا من أجل إعادة الشيخ المراغى إلى الأزهر، وذهبنا لمقابلة النحاس باشا فى بيت الأمة، وفوجئت بالوفديين يمنعون الشيخ الباقورى من الدخول، لأنه من الإخوان، فأنا وقفت لهم، وقلت إن لم يدخل الشيخ الباقورى معى لمقابلة النحاس باشا فلن أدخل، وأمسكت بيد الشيخ الباقورى وقلت متحديًا وأنا أدخل من الباب: (اللى يقدر يمنعنى أو يمنع الشيخ الباقورى يتفضل يورينى حيعمل إيه)، ولم يستطع أحد أن يقف فى طريقنا، ودخلت ومعى الشيخ الباقورى وقابلنا النحاس باشا، وهذه الواقعة ظل الشيخ الباقورى يتذكرها ويحفظها لى، وكانت علاقتنا دائمًا طيبة».

كان الشيخ الشعراوى يتحدث كثيرًا، ويروى الحكاية الواحدة فى أكثر من مناسبة ولأكثر من شخص، وهو ما يجعلنا نلمح فى رواياته بعضًا من التناقض، لكن يشفع له فيما أعتقد أن نهاية الحكاية كلها كانت واحدة وهى انفصاله عن الجماعة الإرهابية.

وهنا يمكن أن نتوقف عند الكاتب السعودى سهيل بن حسن قاضى، والحكاية التى يحكيها عن الشيخ الشعراوى، وهى الحكاية التى وثقها فى مقال نشرته له جريدة «المدينة» السعودية، يقول:

«روى لنا الشيخ الشعراوى هذه القصة فى بيتنا، فقد كانت تجمعه صداقة بأبى، وكان يلتقى به فى كل ليلة فى بيت السنارى بالسوق الصغيرة بجوار الحرم المكى بعد صلاة العشاء.

قال الشيخ الشعراوى: اطلعت على أمور لم أكن أعرفها من قبل فى حركة جماعة الإخوان المسلمين، ووجدت أنى فى حاجة للجلوس مع البنا منفردًا، للإجابة عن استفسارات تشغل بالى، فهناك تناقض واضح بين الأقوال والأفعال، واستجاب البنا لطلبى، فقلت له: كيف يتأتى أن تكون هناك دعوة لتطبيق منهج الإسلام، فى الوقت الذى تقام فيه تدريبات عسكرية فى أقبية بعض المنازل؟

ورد الشيخ البنا: لا بد أن يكون الأمر كذلك.

فقلت له: هذا يعنى تكوين فصيل معارض داخل دولة قائمة، وهو أمر خطير جدًا، ولن تسمح الدولة بأن تكون فى داخلها دولة وتحمل السلاح، والأوْلَى أن يبدأ الإنسان فى تطبيق المنهج فى نفسه ثم فى بيته وبمن يعول.

وقلت له: كيف تطلب من القمة أن يلتزموا بأحكام الإسلام والقاعدة الشعبية العريضة بعيدة عنه؟

فقال لى البنا: إن هذا الاقتراح لو مشينا عليه يحتاج إلى وقت طويل جدًا، وينتهى بنا الزمن ولن نحقق شيئًا.

قلت له: الاستمرار فى هذا النهج الحالى سيؤدى إلى إراقة الدماء، وبالتالى فالحاكم لن يسمح لكم بالقضاء على مبادئ الحكم مهما كانت طريقته.

فرد البنا: أى حد يقف فى وجه الدعوة حنزيحه.

قلت له: إن الدم يجيب دم، وهذا فراق بينى وبينك، وخرجت من هناك، وكان آخر عهدى بالإخوان المسلمين وفكرهم».

كانت الأقدار قد جمعت بين الشيخ الشعراوى وبين مرشد الإخوان الثالث عمر التلمسانى.

يقول الشيخ الشعراوى عن ذلك: «قابلته فى مناسبات كثيرة، وذهبت لزيارته فى بيته، وهو حاول أن يتلافى ما وقع فيه الآخرون، حاول تجاوز الصدام، وكان يقول ليس بينى وبين أى حاكم سوى كلمة حق، لكن كان هناك بعض الناس لا يزالون متعلقين فى الحكاية الأولى وهى حكاية الحكم.

وقلت له: إن خيبة أى داعية هى أنه يستعجل ثمرة دعوته، وهذا ما لم يحدث من النبى، صلى الله عليه وسلم، فكيف تستعجل أنت ثمرة دعوتك، ثم إن الذى يزرع لا ينتظر الحصاد السريع، إلا إذا كان ما يزرعه هو الفجل، وعايز ياكله ورور بعد أسبوعين، أما الذين يزرعون النخيل، فهم لا ينتظرون أن يأكلوا هم منها، أبويا زرع نخلة ولم يأكل منها، لكننى وأهلى أكلنا خيرها».

لكن تجدد الأخذ والرد بين الشيخ الشعراوى وبين عمر التلمسانى، حدث هذا فى العام ١٩٨٢.

كان الشيخ الشعراوى يتحدث فى ندوة عقدتها له مجلة «المصور» التى كان يرأس تحريرها الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد.

ومن بين ما قاله الشيخ الشعراوى عن الإخوان:

«نحن لا نضمن أن تكون للإخوان روح حسن البنا، وعندما يراهم الناس ويرون دعوتهم يجدون أنهم قد أصبحوا غير ملتزمين، والأجيال مع الوقت أصبحت لها طموحات، هل نشأت الجماعة لتحكم هى، أم أن هدفها كان أن تحكم بالإسلام؟ المخلص للإسلام ماذا يريد؟ يريد الإسلام، فمن غير الضرورى أن أكون أنا الحاكم، إنما منطق (فيها أو أخفيها) فهذا ما لا يوصلنا لشىء».

«إن تنظيم الإخوان الذى كان يريد أن يقوى به على غيره حدث أن قوى به على نفسه، وانتهت المسألة، وحل الإشكال، مثل ما شكينا من مراكز القوى، مراكز القوى بهم كانت وعليهم آلت، وهذا الذى جعلنا لا نعمل تنظيمات».

«لقد قلت إن أعدائى هم الشيوعيون والإخوان المسلمون، شوف التناقض، لقد هاجمتنى الدعوة كما لم يهاجمنى أحد، فقد اتهمنى الإخوان بأننى أمنع أذان الفجر وأحلل الربا، وأقول الإخوان لأنهم لا يسمعون الإسلام إلا من حناجرهم، وإن قام واحد ليقول فى الإسلام وليس منهم فلا يسمعون حديثه».

لم يصمت عمر التلمسانى أمام ما قاله الشيخ الشعراوى عن الجماعة التى هو مرشدها، وكما يوثق الكاتب والباحث حسين القاضى فى كتابه «موقف الأزهر الشريف وعلمائه من جماعة الإخوان» الصادر فى العام ٢٠١٦، كتب التلمسانى مقالًا نشرته له مجلة «المصور» ردًا على حوار الشيخ الشعراوى معها، وهو المقال الذى قال فيه: «إن الشعراوى ترك جماعة منهجها القرآن من أجل حزب منهاجه بشرى ومتناقض (يقصد حزب الوفد) ولا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإن الوقت غير مناسب ليهاجم الجماعة، وإن الإخوان لا يرضون لدينهم أن يقفوا من فضيلته موقفه منهم، وإنه ساق فى حواره مع المصور وقائع غير صحيحة، وإننا نحن الإخوان لا نرى أن نعرض لكلام فضيلته عن معاهدة السلام، والعلاقات مع إسرائيل حين كان يفسر مطلع سورة البقرة».

لم يكن الشيخ التلمسانى مهذبًا فى رده على الشيخ الشعراوى، وهى عادته التى اكتسبها من جماعة الإخوان الإرهابية، فبدلًا من أن يرد على ما أثاره بشأن الإخوان، تراه يغمز ويلمز فى حق الشيخ ومواقفه، وهى صيغة إخوانية نسجتها الجماعة للتعامل مع خصومها، ولا تزال تمارسها حتى الآن للنيل منهم وتشويه صورتهم، تفعل ذلك لأنها دائمًا لا تملك الحجة التى يمكن أن ترد بها على من ينتقدونها.

لم يكن ما قاله عمر التلمسانى عن الشيخ الشعراوى هو أول هجوم من الجماعة الإرهابية عليه، عندما شغل منصب وزير الأوقاف، فى العام ١٩٧٦ واستمر فيه لما يقترب من عامين، وقتها تعاملت معه الجماعة الإرهابية على أنه خصم عنيد لها، وهو ما جعله يبادلها العداء الواضح.

فعندما ذهب إليه محمد عبدالقدوس الصحفى الذى كان يعمل فى مجلة الدعوة، الصادرة عن الجماعة، ليجرى معه حوارًا صحفيًا بوصفه وزيرًا للأوقاف، قال له: «لا، لا مستحيل.. أنا أفضل التعامل مع أهل الكتاب على التعامل مع الإخوان المسلمين ومجلة الدعوة.. أى والله».

موقف محمد عبدالقدوس من الشيخ الشعراوى لم يكن عابرًا، والدليل أننى وجدت تجليات له فى دراسة مطولة منشورة على موقع «الجزيرة» السعودى، تناول العلاقة بين الشيخ الشعراوى والإسلام السياسى، وفيه استشهاد من المستشرق الهولندى «يوهانس يانسن» الذى أقام فى القاهرة منذ العام ١٩٦٦، وعمل لسنوات مديرًا للمعهد الهولندى فى القاهرة، ومن كتبه المهمة «الفريضة الغائبة.. عقيدة قتلة السادات والصحوة الإسلامية فى الشرق الأوسط» الذى صدر فى العام ١٩٨٦.

فى إحدى أوراقه البحثية التى استندت الدراسة إليه يشير «يوهانس» إلى أنه قام صحفى من مجلة الدعوة الإخوانية اسمه محمد عبدالقدوس صباح الأحد ٢٥ ديسمبر ١٩٧٧ بزيارة إلى مكتب الشيخ الشعراوى، وزير الأوقاف، كان عبدالقدوس يريد رؤية الشيخ الشعراوى بهدف إجراء مقابلة مع الشيخ حول الشائعة التى انتشرت ويرددها الناس بأن الشيخ، الذى نجح بامتياز كواعظ، فشل تمامًا كوزير فى مجلس الوزراء، ولا يبدو أن الصحفى، كما روى بنفسه، قد نجح فى إيصال أسئلته الودية حول هذا الموضوع إلى الشيخ، وقد يميل الساخرون لأن يستنتجوا من هذا أنه يثبت جدارة الوزير، وعدم كفاءة الصحفى، الذى كان يمثل مجلة الدعوة.

ويعلق المستشرق الهولندى على الموقف كله بقوله: معايير الكفاءة التى تطبقها مجلة الدعوة كانت مختلفة، ففشل الشعراوى كوزير فى مجلس الوزراء كان فى نظر المجلة الإخوانية بسبب دعمه قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، وذلك عندما لخصت وجهة نظر الشيخ من تصريحاته كالتالى: هل يستطيع مكبر الصوت جذب شخص لا يريد أن يُصلى؟ ولو كان الأمر بيدى فسوف أمنع الأذان ليلًا عبر مكبرات الصوت فى جميع أنحاء الجمهورية.

إشارة المستشرق الهولندى كانت واضحة جدًا، فجماعة الإخوان الإرهابية لم تكن أمينة مع الشيخ الشعراوى، فحرفت تصريحاته ثم ذهبت تهاجمه بسببها، وهذه صيغة أخرى من صيغ عمل الجماعة طوال تاريخها، فهى لا تواجه خصومها بما يقولون فقط، ولكن تخترع من عندها ما تضعه على ألسنتهم، ثم تبدأ الهجوم عليهم.

كان للشيخ الشعراوى كذلك موقف واضح من الأحزاب التى تقوم على أساس دينى، وكان يصل إليه ما يخطط له الإخوان من تأسيس حزب سياسى على أساس دينى.

فى مقال رجب البنا الذى نشره فى مجلة أكتوبر وكتبه فى العام ٢٠١٠ وكان عنوانه «الشيخ الشعراوى والسياسة»، قال نصًا: «أعلن الشيخ الشعراوى رفضه بوضوح قيام أى حزب على أساس دينى، وقال فى أحاديثه: أنا لا أقبل وجود أحزاب سياسية على أساس دينى، فالسياسة صراع فكرى بشرى ضد فكر بشرى آخر، أما الدين فهو خضوع الفكر البشرى للفكر الإلهى، والفرق كبير بين الاثنين ولا يحتاج إلى شرح أو إيضاح».

كان قد سبق للشيخ الشعراوى أن قال: «أنا لا أنتمى إلى حزب دينى، لأن الانتماء إلى حزب دينى ليس من ركائز الإسلام، ولا يضير إسلامى فى شىء إذا لم أنتمِ إلى هذا الحزب، فأنا مسلم قبل أن أعرفكم، وأنا مسلم بعد أن تكونوا حزبًا، وأنا مسلم بعد زوالكم ولن يزول إسلامى بدونكم، لأننا كلنا مسلمون، وليسوا هم وحدهم من أسلموا، هو حزب سياسى قبل أن يكون دينًا وهو يمثل الفكر السياسى لأصحابه ولا يمثل المسلمين، فإن كنتم أهل دين، فلا جدارة لكم بالسياسة وإن كنتم أهل سياسة فمن حقى أن لا أختاركم، ولا جناح على دينى، فأنا أرفض أن أنتمى إلى حزب يستجدى عطفى مستندًا على وازعى الدينى قبل أن يخاطب عقلى، وأنا أرفض أن أستجدى دينى فى صندوق انتخاب، فدينى لا أستجديه من غير خالقى.. وأنا أتمنى أن يصل الدين إلى أهل السياسة.. ولا يصل أهل الدين إلى السياسة».

وبعد أن قرأت جماعة الإخوان تصريح الشيخ الشعراوى عرفت مقصده، فابتعدت عنه، وهو الذى كان قد ابتعد عنهم من البداية.

وعندما سئل الشيخ الشعراوى عن أمر جماعة الإخوان فى السياسة.

قال: لو حكم الإخوان لأفسدوا الدنيا والدين.