السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

مقتل شخص وإصابة اثنين «بسبب كلب» في الهرم

كلب الهرم
كلب الهرم

قتل شخص وأصيب اثنان آخران في مشاجرة بين طرفين بمنطقة الهرم بسبب كلب.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثة شخص ومصابين اثنين جراء مشاجرة.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، والمقدم حسن الصبان، وكيل الفرقة، أشارت إلى أن شقيقين استخدما كلبًا في بث الرعب والخوف لأحد الأطفال بالشارع. وتوجه الطفل إلى أسرته وأخبرهم بما تعرض له.

توجه 3 أشخاص من أسرة الطفل لمعاتبة الطرف الثاني (شقيقان)، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الشقيقان على الطرف الثاني بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن مقتل شخص يدعى "خالد" بطعنة نافذة وإصابة اثنين آخرين بجروح، نُقلا على إثرها للمستشفى.

وتمكن رئيس مباحث الهرم ومعاونوه الرائدان عبدالباقي أمين ومحمد سعودي، والنقيب مصطفى لاشين من ضبط المتهمين وأداة الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبدالتواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

ق تل شخص مشاجرة منطقة الهرم محافظة الجيزة بسبب كلب

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