قومى المرأة يطلق حملة احميها من الختان بقرى سوهاج

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج اليوم السبت، حملة طرق أبواب بعنوان "احميها من الختان"، والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، لنشر الرسائل القانونية بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، بمشاركة أعضاء فرع المجلس القومي بسوهاج، والمتطوعين والرائدات الريفيات المتدربات على رسائل الحملة بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج إن الحملة استهدفت اليوم قرى مراكز المراغة وجهينة وطهطا هى شندويل وأبو عزيز ونزلة على ونزلة الحاجر وكوم بدر ونزلة عمارة باجمالي ٢٥٠٠ زيارة و٤٢٤٨سيدة و٣٢٦٧رجل و٦٣٤٢طفل.

وأوضحت أنها قامت وعضوات وأعضاء ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل بالإضافة إلى الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالأثار النفسية والصحية للختان.

وفي ذات السياق تم عرض فيلم بين بحرين للمتدربات من الرائدات في المحافظة وهو الفيلم الذي تم اصداره في عام ٢٠١٩ ويسلط الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء ومن بينها قضية ختان الاناث.

فيما ترأس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، اجتماع لجنة الاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس رقم (٢٠) لشهر يونيو، بقاعة مجلس الجامعة، لمناقشة عدد من البنود المطروحة على جدول الأعمال، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائبا رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والمحاسب محمود الجبالي مدير الاستراحات، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال عزيز إن الاجتماع أسفر عن الموافقة على عدد من القرارات المطروحة على جدول الأعمال مع تكليف المختصين بمتابعة تنفيذها، وإرجاء بعض القرارات لحين إعادة عرضها على مجلس الإدارة مقرونة بالمبررات القانونية، مشددًا على متابعة جميع إجراءات الحماية والوقاية الخاصة بالاستراحات للحفاظ علي صحة قاطنيها، والتأكيد على سلامتهم، ومتابعة أعمال النظافة والصيانة الخاصة بأماكن التسكين، مع مراعاة التباعد في الغرف وتوفير التهوية الجيدة والتعقيم بها، بحيث لا يزيد محتوي كل غرفة على سريرين فقط.

وقال محمود الجبالي إن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس، منها تخصيص سكن للطلاب الوافدين، متابعة الأعمال الموكولة للإدارة الهندسية لسرعة إنجازها في الموعد المحدد، إلى جانب النظر في الطلبات المقدمة لصرف عدد من أجهزة التكييف بالاستراحات، وكذلك إعادة تسكين بعض الشقق التي تم استلامها بحكم محكمة، إضافة إلى النظر في طلبات مقدمة من أعضاء هيئة التدريس للحصول على شقق سكنية وطرح البعض الأخر للتأجير.