السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

التجديف بينها.. 7 رياضات غير تقليدية تمتعك في صيف 2021

رياضات التجديف
رياضات التجديف

لا تقتصر ممارسة الرياضة على تمارين الرياضية  إنقاص الوزن بغض النظر عما إذا كان الإنسان يستمتع بها أم لا، هناك رياضات تحسن مزاجك وتكسر الروتين الذي يعيشه أغلب الناس.

هنا جمعنا قائمة رياضات غير تقليدية وممتعة على حد سواء  لتتمتع بها في صيف 2021.

 

التجديف في النيل

تقدم العديد من المراكز رياضة التجديف الرائعة في نهر النيل، وتعد تجربة هادئة ومريحة، وستساعدك في نفس الوقت على بناء جسم قوي.

 

ركوب الخيل

لا يوجد اتصال أفضل من إنسان مع حصان، فالرابط بينهم شديد. أطلق العنان للصفاء الذي يجلبه الحصان لك، واستمتع بالرحلة. 

 

ركوب الأمواج بالطائرة الورقية

بناءً على الكثير من التجارب، فإن رياضة ركوب الأمواج شراعيًا هي لعبة رياضية ممتعة. يعتقد الكثير من الناس أن الأمر يتعلق باللياقة البدنية، لكن الطائرة الورقية تخلق لك الاستمتاع والسعادة فتحفز الأدرينالين بداخلك، إنها بالتأكيد رياضة تستحق الاستكشاف. 

 

الغوص

تشتهر مصر ببحارها الجميلة، وهي بالتأكيد مكان لاكتشاف ما في أعماق البحار من الشعاب المرجانية الساحرة والحياة البحرية، فهي تفصلك عن العالم من فوقك، هذا بالتأكيد يستحق التجربة والتقاط الصور للذكرى الجميلة.

 

زومبا

لو كنت تبحث عن أفضل طريقة لحرق الدهون، فعليك برقص الزومبا التي تكسبك لياقة بدنية عالية، انقل جسدك إلى الإيقاع واستمتع بالموسيقى، وانظر إلى أين يأخذك الإيقاع.

 

الملاكمة التايلاندية

تخلص من كل غضبك وقلل من إحباطك مع كل ركلة بيدك ورجلك في  الملاكمة التايلاندية. هي رياضة نشطة للغاية تجعلك تحرق السعرات الحرارية، مع الحفاظ على تركيزك على اللكمة التالية. 

 

ركوب الدراجات في الجبل

سواء في المحمية أو الصحراء الكبرى، يمكن أن يكون ركوب الدراجات الجبلية طريقة ممتعة لتجربة الاندفاع واكتشاف كل جديد، والتمتع وسط زملاؤك والمنافسة. الجهد البدني الذي تبذله في هذه  الرياضة سيتحدى عقلك ويدربه بشكل متزامن.

ممارسة الرياضة الوزن التجديف ركوب الخيل الغوص

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