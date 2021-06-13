جامعة كفر الشيخ : 15 طالبًا اعتذروا عن الإمتحانات خوفًا من كورونا

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم 19087 طالب وطالبة لليوم العاشر على التوالى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه، خلال الفترة الصباحية أدى 9095 طالبا وطالبة الامتحان وبلغ عدد الغياب 257 طالبًا، إضافة إلى أداء 19 طالبًا امتحاناتهم داخل لجان خاصة، وتقدم 7 طلاب بإعتذار عن أداء الإمتحانات تخوفًا من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور دسوقي أنه خلال الفترة المسائية أدى 8712 طالب وطالبة الامتحان وقد بلغ عدد الغياب 347 طالب وأدى 25 طالب وطالبة الامتحانات داخل لجان خاصة كما تقدم 8 طلاب تخوف في الفترة المسائية.

وأكد رئيس الجامعة حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الجميع الكمامات وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وأكد دسوقي متابعة أعمال الامتحانات والكنترولات في كليات الجامعة والتأكيد على التصحيح أول بأول حتى يتم اعتماد النتيجة في شهر يوليو القادم.

وشدد على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من أجل مواجهة انتشاره حفاظا علي الصحة العامة للطلاب طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد مؤخرا ولا سيما التشديد علي ارتداء الكمامات.

وناقش مجلس عمداء الجامعة خطط الكليات لعقد المؤتمرات في العاصمة الإدارية الجديدة في العامين القادمين، كما ناقش المجلس أيضا متابعة استكمال البيانات الخاصة بالكليات مع الإدارة العامة للمعلومات ودعم اتخاذ القرار ومتابعة تحديث مواقع الكليات واستعدادات الكليات للتقدم للاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.