الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

البدء في إنارة طريق الفلاحين بقرية دمشير بالمنيا

إنارة طريق الفلاحين
إنارة طريق الفلاحين بالمنيا

بدأت الوحدة المحلية لقرية دمشير، التابعة لمركز ومدينة المنيا أعمال إنارة طريق الفلاحين وذلك بعد قيامها بشد الأسلاك الكهربائية تمهيدًا لتركيب كشافات الإنارة بالطريق وذلك لتيسير حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلاً.

وقال حمادة جمعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بانارة المناطق والطرق المحرومة بالقرى لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا، تم شد اسلاك بطول ٢٥٠٠ متر بطريق الفلاحين بداية من كوبرى الحكيم حتى مدخل الفلاحين ، تمهيدا لانارة الطريق وتركيب كشافات له للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث والسرقات وتوفير طريق امن لسير المواطنين ليلا والحد من حوادث الطرق.

أوضح محمد أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية تولي أهتماما كبيرا بأعمال الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للقري حيث سبق و أن  قام قسم الإنارة بقيادة بقرية بني محمد سلطان بقياادة المهندس عبد التواب حسن عبدالغني بواصلة أعمال الصيانة الدورية بمنطقة ماقوسة وتم تركيب 15  لمبة وكشاف انارة بشوارع ماقوسة فضلا عن صيانة الكشافات بطريق المحولات وكدوان كما واصل قسم الإنارة بالوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بابوفليو وكذلك تغيير خلية ضوئية لخط الزاوية للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث والسرقات.

أضاف أبو كريشة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع كفاءة منظومة الإنارة وصيانة وإصلاح وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة والطرق المؤدية للقري، لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع حوادث السيارات ليلا حرصا علي حياة وأرواح المواطنين ومنع السرقات.

المنيا منظومة الإنارة طريق الفلاحين قرية دمشير العميد محمد صلاح

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