5 وفيات و343 إصابة بكورونا فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم، تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 29 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 133 ألفا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أنه تم رصد 5 وفيات جديدة بتراجع 3 حالات عن يوم أمس الجمعة، ليرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و.565

وأشارت الوزارة إلى أنه تماثل للشفاء 236 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء في الجزائر إلى 92 ألفا و620، فيما يتواجد 28 مريضا في العناية المركزة.