مايا مرسي تتفقد مأمورية استخراج بطاقات الرقم القومي لسيدات دمياط (صور)

عقب افتتاح المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج، تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة مأمورية لتصوير 20 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومى لهن، حيث ضمت المأمورية أحدث سيارة لخدمات الأحوال المدنية تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات فى آن واحد.

فى هذا السياق، أكدت محافظ دمياط أن المبادرة تأتى ضمن المبادرة التى أطلقها المجلس حيث تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات والمعيلات و الأرامل والفتيات لأول مرة بدون اى غرامات تأخير و بالمجان.

على جانب آخر، أجرت محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسى زيارة لعدد من الأهالى بمنازلهم ضمن حملة "طرق الأبواب"، لحث السيدات على تلقى لقاح فيروس كورونا وتوعية أسرهم بضرورة ذلك لحماية اهالينا والحد من انتشار الفيروس، كما تحدثت المحافظ معهن حول مشروع المدينة الصديقة للنساء الذى تم افتتاحه اليوم وابرز ما يستهدفه هذا المشروع لتقديم خدمات متكاملة للسيدات بالمدينة و بالمحافظة بأكملها.

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة بوضع حجر أساس فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط ، وذلك بحضور أ. مروة نبيل مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط وعضوات الفرع.

وصرحت المحافظ بأن موقع المشروع يقع على مساحة ١٥٠٠ متر بمنطقة شطا، للبدء في تنفيذ مبنى لفرع المجلس وفقاً لأعلى مستوى بما يعزز تقديم خدمات متكاملة للسيدات بمحافظة دمياط، كما أكدت نجاح جهود الجانبين إلى تخصيص القطعة لصالح إنشاء مقر الفرع، كما أوضحت "محافظ دمياط" أنه تم وضع خطة لتنفيذ المشروع وفقاً لمعايير ومتطلبات محددة.

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالتعاون مع الدكتورة منال عوض لخدمة المرأة و تعزيز دور السيدات بالمشروعات المختلفة ، مشيدة بما حققته محافظ دمياط والتى تُعد من أبرز النماذج النسائية القيادية بمصر.

مايا مرسي تتفقد مأمورية استخراج بطاقات الرقم القومي

مايا مرسي تتفقد مأمورية استخراج بطاقات الرقم القومي

مايا مرسي تتفقد مأمورية استخراج بطاقات الرقم القومي