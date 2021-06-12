«الزراعة» تواصل خطتها لحماية الثروة الحيوانية.. واختبار 82 ألف رأس ماشية

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة برنامج لمكافحة الأمراض المُشتركة ضمن خطة الدولة لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية في مصر، من التحكم والسيطرة على الأمراض المشتركة والحد من انتشارها بين الحيوانات لتقليل مخاطر انتقالها للإنسان.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية في تصريحات صحفية، أنه يتم العمل على الرعاية البيطرية والعلاج للثروة الحيوانية من خلال اختبار 82 ألفا و557 رأس ماشية لمرض البروسيلا واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف «عبدالحكيم » أنه تم اختبار 59 ألفا و623 رأس ماشية لمرض الدرن واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتم تحصين عدد 11 ألفا و784 رأس ماشية لمرض البروسيلا بلقاح العترة 19 مشيرا إلى أنه تم تحصين 23 ألفا و747 حيوان (كلاب – قطط – حيوانات معقورة) ضد مرض السعار.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه تم رش ما يقرب من 1.8 مليون رأس من الماشية لمكافحة الطفليات الخارجية وعلاج ما يفوق مليون و177 ألف رأس لمكافحة الطفليات الداخلية.. مشيرا إلى أنه تم علاج ما يفوق 759 ألف رأس في إطار حملات التجريع السيادي (مجاناً) للأغنام والماعز لمكافحة الطفليات الداخلية.

وأشار إلى أنه تم علاج ما يفوق ٣٢٢ ألف رأس ماشية في إطار كشف وعلاج الأمراض العارضة وعلاج ٦٩٨٦ رأسا من بروتوزوا الدم، موضحا أن ذلك يأتي في إطار سياسة الهيئة لحماية الثروة الحيوانية من الطفيليات التي تؤثر على الإنتاج.