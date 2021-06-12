خريطة حفلات نجوم الغناء في مصر والوطن العربي

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لاحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة ضمن حفلات موسم صيف 2021.

وتنشر “الدستور” في السطور التالية أبرز الحفلات الغنائية:

عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لاحياء حفلا غنائيا ضحما يوم 18 يونيو المقبل في جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد غياب فترة طويلة عن احياء الحفلات الجماهيرية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

إليسا ووائل كفوري

تستعد المطربة اللبنانية إليسا والمطرب وائل كفوري لاحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 17 يونيو الجاري وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وطرحت تذاكر الحفل للجمهور على 5 فئات حيث تبدأ الفئة الأولى بملبغ 600 ريال سعودي، والفئة الثانية بمبلغ 550 ريال سعودي، والفئة الثالثة بمبلغ 470 ريال سعودي، والفئة الرابعة بمبلغ 390 ريال سعودي، والفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 315 ريال سعودي.

شارموفرز

تستعد فرقة شارمورز لإحياء 4 حفلات غنائية في ساقية بالزمالك وذلك يومي 17 و18 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تحيي الفرقة حفلين يوم 17 يونيو داخل قاعة النهر ويبدأ الحفل الأول في الرابعة مساءً، فيما يبدأ الحفل الثاني في الثامنة مساء، وتحيي في اليوم الثاني حفلين إضافيين الأولى في الرابعة مساءً، فيما يبدأ الحفل الثاني في الثامنة مساء.

عبد الحليم حافظ - تقنية الهولوجرام

يشدو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من خلال تقنية الهولوجرام على مسرح مول العرب بالمرحلة الجديدة له، والذي تم إعداده خصيصاً لاستقبال هذا الحفل بتجهيزات وتكنولوجيا خاصة وغير مسبوقة، وذلك يومي 17 و18يونيو القادم، ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل العندليب باستخدام تقنية الهولوجرام، بدار الأوبرا في دبي ولاقى نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الجماهير.

أنغام

ومن المقرر أن تحيي النجمة أنغام في يوم 1 يوليو المقبل وذلك على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية التي يترأسها الدكتور مجدي صابر، ومن المقرر أن تحيي أنغام الحفل بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وطرحت دار الأوبرا التذاكر على أكثر من فئة حسب قرب المقعد من المسرح حيث تبدأ الأسعار من 500 جنيه مصري، وتصل إلى 3000 جنيه مصري.