السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحبط محاولة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات في البحيرة

الداخلية
الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة البحيرة) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (5 ملايين جنيه) تقريباً .

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة البحيرة، كانا قاما بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

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