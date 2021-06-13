«صحة كفرالشيخ»: الاشتباه في إصابة 1435 سيدة بأورام الثدي

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن فرق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدى) قامت بتقديم الخدمة وفحص 777489 سيدة حتي الآن، وتم إحالة 19480سيدة للمستشفيات لفحص الماموجرام و تم تحويل 1435 حالة لمعهد الأورام.

أضافت سلام، أنه تم خلال الأسبوع الماضي فقط، فحص 8435 سيدة وتحويل 40 سيدة إلي المستشفيات لفحص الماموجرام، موضحة أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة أن هذه المبادرة تستهدف فحص السيدات والإناث من عمر 18 عامًا فأكثر (منقسمين لثلاث فئات من عمر 18 - 25 عامًا، ومن عمر 25 - 35 عامًا، ومن عمر 35 عامًا فأكثر) وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة، كما أنه تم التنبيه علي هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك اتباع إجراءات مكافحة العدوي وارتداء الواقيات الشخصية.

أشارت الدكتورة سوسن سلام إلى أن إدارة الرياض الصحية تصدرت الإدارات الصحية بالمحافظة في تحقيق المستهدف ، يليها إدارة فوه الصحية ثم إدارة قلين الصحية.

في سياق منفصل، أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بدء تلقى لقاح كورونا بمركز تلقى اللقاح التابع لمستشفى فوة المركزي، مؤكدة أن المستشفى قد شهدت تطويراً كبيراً في الأبنية والتجهيزات خلال الفترة الماضية لتلبي حاجة المواطنين وتقدم لهم مستوى خدمة طبية لائق تماشياً مع السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى الارتقاء للمستوى الصحي للمواطن المصري.

أضافت سوسن أن عدد المراكز لتلقى لقاح كورونا بلغ 11 مركزًا داخل كفر الشيخ تعمل من التاسعة صباحا وإلى التاسعة مساء بما في ذلك أيام العطلات والإجازات، مؤكدة دعوتها المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسمائهم لتلقى اللقاح وعدم الانسياق خلف الحملات التي تهدف إلى التشكيك والتخويف من اللقاح، وتؤكد أن اللقاح آمن وفعال وموثوق.