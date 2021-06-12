السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة مبيض محارة متهم باغتصاب موظفة بدار السلام

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس غدًا الأحد، محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "باسم.س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "منيرة. ف"، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها وما أن عادت إلي وعيها حتي فوجئت بحسر ملابسها عنها، وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها، وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بواسطة الإكراه الواقع عليها.

الشاهدة الأولي المجني عليها 
استمعت نيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "منيرة.ف"، موظفة، التي تتهم فيها مبيض محارة، بمواقعتها بغير رضاها بعد التسلل إلى شقتها خلسة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها حال تواجدها داخل مسكنها، فوجئت بتسلل المتهم داخله وما أن شاهدته أمسك بها عنوة ضاغطًا على عنقها فأغشي عليها، وما أن عادت إلى وعيها وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما أن عادت إلى وعيها مرة أخرى وجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.

الشاهد الثاني 

استمعت النيابة العامة لرئيس مباحث قسم شرطة دار السلام (الشاهد الثاني) الذي قال إن تحرياته توصلت لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها، وأضافت بانصراف قصد المتهم من الضغط على عنقها الحيلولة دون استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.

محاكمة مبيض محارة جنايات القاهرة موظفة دار السلام

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