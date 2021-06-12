ضبط مدير مطبعة قلد 181 ألف مطبوع تجارى للتربح بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، من ضبط 181 ألف مطبوع تجارى، جميعها تحت التجهيز، بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل مطبعة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وألقت قوات الشرطة، القبض على المدير المسئول، وبمواجهته اعترف بإدارة المطبعة بقصد التربح غير المشروع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد شنت عدة حملات، أسفرت جهودها عن ضبط 1404 قضايا فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، أبرزها التالى: 165 قضية ضرائب عامة، 190 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 75 قضية فى مجال الجمارك، 4 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

كما تم ضبط 199 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 483 حكم قضائى، 265 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 14 قضية فى مجال مكافحة جرائم «الاتجار فى النقد الأجنبى– التحويلات المالية غير المشروعة - توظيف الأموال– تسوق شبكى».