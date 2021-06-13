الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ضبط 12 طن ملح فاسد في حملة تفتيشية بزفتى (صور)

حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة محمد أبو هاشم، السبت، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

كانت الحملة اليوم موجهة لمركز ومدينة زفتي، وتم خلالها ضبط صاحب مطحن ملح بزفتى وذلك لقيامه بطحن وتعبئة الملح بدون ترخيص وكذلك عدم امساك فواتير، وتقليد علامات تجارية وتم ضبط وتحريز 12 طن ملح معبأ عبوات مختلفة الاحجام والأنواع وقيد المحضر برقم جنح 8158 لسنة 2021 وأُحيل المحضر للنيابة العامة للنظر والتصرف، كما تم تحرير محضر جنح قسم شرطة زفتى، ضد صاحب مطحن ملح بزفتى وذلك لقيامه بتبديد حرز ملح قدرة 3طن و125كيلوا جرام من الملح بدون إذن من النيابة العامة، وقيد برقم جنح 8184لستة2021، أيضًا تحرير 3 محاضرجنح ضد أصحاب محلات بقالة وخلافه وذلك لعدم الاعلان عن الاسعار وقت التفتيش، كما تم المرور علي المستودعات بمدينة زفتى وتم الاشراف على توزيع عدد 1007اسطوانة غاز منزلي وكذلك عدد 135اسطوانة تجارية لتوزيعها داخل مدينة زفتى عن طريق مناديب التوزيع، وكذلك للمواطنين المتواجدين أمام المستودع بالسعر الرسمي لها.

كما تمكنت مديرية التموين بالغربية، في وقت سابق، من ضبط سيارة ربع نقل، حال قيامها بتجميع كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% من قرية نواح مركز شرطة طنطا بغرض بيعه في السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك.

وضبط بداخل السيارة 5 شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمحظور تداوله وبيعه في الأسواق، ومبلغ مالي بحوزة المتهم مبلغ وقدره تسعة الاف وأربعمائة وستون جنيهًا، وأقر المتهم أن المبلغ المضبوط بحوزته هوحصيله الشراء والبيع لشكائر الدقيق المدعم والمفترض أنه حصيلة بيع خمسة واربعون شكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمحظور تداوله وبيعه في الأسواق.

تم التحفظ على الدقيق المدعم والسيارة وتسليم المتهم لعرضه على النيابة العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 13997 لسنة 2021 جنح مركز طنطا وإرفاق المبلغ المضبوط بحوزة المتهم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

في وقت سابق، تمكنت حملة المديرية من ضبط 10 أطنان فول مستورد معبأ داخل أجولة غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائه على حشرات حية وميتة" ، و 110 أقراص "جاستوكاسين 57% مبيد حشرى" مجهولة المصدر، ومحظور تداوله بالمحلات العامة وغير مسجل بالجهات المختصة بحوزة مالك مصنع لطحن الحبوب بدون ترخيص، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

حملة تموين الغربية

حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية
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