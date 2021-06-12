السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أخصائيين وفنيين وأفراد أمن.. وظائف شاغرة للشباب

وظائف
وظائف

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، على أن تنطبق الشروط المذكورة بالإعلان حسب نوع كل مؤهل، وأن يكون من ساكني القاهرة الكبرى والجيزة، مع مراعاة الالتزام بالمواعيد المحددة لعمل المقابلات الشخصية حسب نوع كل وظيفة.

تفاصيل الوظائف المطلوبة:-

1. أخصائي اجتماعي.

2 أخصائي نفسي

3. أخصائي تخاطب

4. أخصائي صعوبات تعلم

5. أخصائي اقتصاد منزلي

6. أخصائي علاج وظائفي

7. أخصائي منتسوري

8. أخصائي تكامل حسي

9. أخصائي حاسب آلي

10. أخصائي سيكومتر

11. أخصائي تنمية مهارات

12. محاسب

13. أمين خزينة

14 . أمين مخزن

15. أمين معرض

16 . شؤون عاملين

17 . مسؤل قاعات

18 . كاتب شطب

19. تمريض

20. فني تفصيل

21 . فني كاميرات

22. فني ملابس جاهزة

23. فني جلود

24 . فني كورشيه وتريكو

25 . فرد

26 . عمال

27 . طباخة

الشروط المطلوبة في المتقدمين

1. الحصول على مؤهل عالِ مناسب للمتقدمين على الوظائف من رقم 1 إلى 12، ومؤهل متوسط وفوق متوسط  للوظيفة رقم من 13 إلى رقم 24 وشهادة محو الأمية على الأقل للوظائف رقم 24 لـ27

2. ألا يزيد السن على 35 عامًا.

3. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن قاطني القاهرة الكبرى القاهرة - الجيزة

كيفية الالتحاق بالوظائف المطلوبة:

1. ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم بإسم السيد اللواء عبد الحكيم المدير التنفيذي للمؤسسة القومية وارفاق بها   «السيرة الذاتية، صورة المؤهل، صورة بطاقة الرقم القومي» .

وذلك بمقر المؤسسة في: 3 شارع حافظ حسن العجوزة خلف معمل المصل واللقاح، أو مجمع الخدمات المتكاملة بحي الاسمرات المقطم

وذلك بدءًا من الأحد  الموافق 13 يونيو  الحالي، وحتى يوم الاحد الموافق 20 يونيو  2021

2. حضور الاختبارات بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الاسمرات في المقطم  بالمواعيد الآتية:

- الوظائف من 1 حتي 11  يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس 22/ 23/ 24  يونيو 2021 الساعة 9 صباحًا.ويفضل من لديه خبرة

- الوظائف من 12 حتي 19  : يوم الأحد 27 يونيو 2021 الساعة 9 صباحًا.ويفضل خبرة لاتقل عن خمس سنوات

- الوظائف من 20 حتي 27 : يوم الأحد 28  يونيو الساعة 9 صباحًا.ويفضل من لديه خبرة

علمًا بأنّه لن يتم السماح بحضور الاختبار إلا لمن قام بملء استمارة التقديم بالمواعيد المحددة بعاليه.

معلومات عن الوظائف بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع:

- المؤسسة القومية مؤسسة قطاع خاص.

- يخضع العاملين لفترة اختبار ثلاثة أشهر.

- يتم عمل عقد سنوي بعد فترة الاختبار يجدد سنويًا برغبة الطرفين.

- يتم التأمين على العاملين اجتماعيًا وصحيًا.

وظائف شاغرة الرقم القومى التضامن الاجتماعي الأسمرات بطاقة الرقم القومي المقابلات الشخصية

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