السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معلومة تقود الشرطة لضبط وكر لتقليد مطبوعات تجارية لشركات عالمية

ضبط مطبعة
ضبط مطبعة

لجأ صاحب مطبعة، إلى تقليد المطبوعات التجارية، بدون وجه حق، بهدف طرحها للبيع في الأسواق، لتحقيق مكاسب مادية، بطريقة غير مشروعة، وداهمت الأجهزة الأمنية، مقر المطبعة، وتمكنت من تحريز كميات كبيرة من المطبوعات التجارية. 

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مسئولى مطبعة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية المختلفة، بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المطبعة المشار ليها وتم التقابل مع مدير وصاحب المطبعة، مقيم بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 58 ألف و500 مطبوع تجارى، وجميعها بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمطبعة «وحدة المعالجة المركزية»، تبين أنها محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة، دون الحصول على موافقة الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون ترخيص، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدرة المطبعة بدون تفويض آت، أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق الملكية الفكرية بالمخالفة للقانون.

صاحب مطبعة تقليد المطبوعات التجارية طرحها للبيع في الأسواق مكاسب مادية طريقة غير مشروعة

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