وفد أممي يتابع افتتاح أول مدينة صديقة للنساء في دمياط (صور)

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة "المدينة الصديقة للنساء "المُنفذة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، برفقة السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي وويريش رامسوك، نائب السفير الهولندى بالقاهرة وكرستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة - مكتب مصر والسفير عبد الرؤوف الريدى، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، ولفيف من ممثلى تلك الجهات واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و أ. مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط.

فى مستهل الافتتاح، صرحت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تشهد افتتاحًا جديدًا يحقق ما تستهدفه الدولة بمحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذلك الملف، منوهة الى أن المشروع يُعد نتاج التعاون المثمر مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.

وواصلت محافظ دمياط حديثها حول المدينة، قائلة إنها الأولى من نوعها بالمحافظة، إذ تم تنفيذها على أعلى مستوى حيث تتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة لاستخدامها كأماكن للتدريب المهنى وتنمية المهارات ومعرض لمنتجات السيدات وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال kids area ومنطقة للقراءة، مشيرة إلى أن استراتيجية المشروع تتبلور فى تحقيق عدد من الأهداف الخاصة بإتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن بمدينة عزبة البرج و المحافظة بأكملها، وتنفيذ خطط تعليمية و تدريبية متتالية على الحرف المختلفة، فضلاً عن توفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن مما يحقق هدف التمكين الاقتصادى.

وتوجهت المحافظ بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسى والاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية والجهات الشريكة فى تنفيذ هذا المشروع، مؤكدة تطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون لدعم السيدات بالمحافظة.

من جانبها،، أشادت الدكتورة مايا مرسى بجهود محافظ دمياط فى مختلف المجالات، مؤكدة أنها نموذج مضئ لسيدات مصر اللاتى يقودن مسيرة التنمية، و ذات دور بارز فى رسم مستقبل فتيات الاجيال القادمة، كما وجهت التحية إلى السفير الريدى على حرصه استضافة المدينة بمحيط المكتبة لتنفيذ كيان متكامل يجمع بين الملامح الثقافية و الإنسانية، وتوجهت بالشكر أيضاً إلى فريق العمل من الجهات المختلفة.

فى مستهل كلمة السفير عبد الرؤوف الريدى، وجه الشكر إلى الدكتورة منال عوض مؤكدًا أنها صاحبة الفضل فى استكمال مشروع مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، والذى شهد إضافة جديدة بتنفيذ المدينة الآمنة الصديقة للنساء، كما وجه التحية إلى رئيس المجلس القومى للمرأة على دعمها ذلك المشروع، إذ أهداهما كتاب رحلة العمر من أحد مؤلفاته، كهدية تذكارية بهذه المناسبة.

وذكرت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن برنامج المدينة الآمنة يُعد جزء من مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتمكين المرأة، إذ تأتى مصر ضمن أربعة دول على مستوى العالم يتم تنفيذ هذا المشروع بها، حيث تأتى المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج الثانية بمصر، وذلك بفضل جهود محافظ دمياط ورئيس المجلس القومى للمرأة.

وشهد الافتتاح استعراض شامل للمراحل الإنشائية والهدف العام للمشروع الذى يتمثل فى تمكين النساء والفتيات اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا فى الأماكن العامة الخالية من التحرش والعنف ضد النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين وكذا عرض النتائج الرئيسية وهى تحديد التداخلات المتعلقة بالنوع الاجتماعى على المستوى المحلى والاستثمار و الجدوى الاقتصادية وتغيير الثقافة و السلوكيات، فضلاً عن دعم قدرات الجمعيات الأهلية لادماج برامج تطوير قدرات المرأة، وكذلك عرض فيلم تسجيلى يتضمن قصص نجاح لسيدات من أصحاب المشروعات الصغيرة ضمن هذا البرنامج.

افتتاح أول مدينة صديقة للنساء في دمياط

افتتاح أول مدينة صديقة للنساء في دمياط

افتتاح أول مدينة صديقة للنساء في دمياط

افتتاح أول مدينة صديقة للنساء في دمياط

افتتاح أول مدينة صديقة للنساء في دمياط

افتتاح أول مدينة صديقة للنساء في دمياط