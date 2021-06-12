وفود منحة «ناصر للقيادة» تزور مكتبة الإسكندرية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، السبت، زيارة الي مكتبة الإسكندرية، للوفود المشاركة في منحة الزعيم جمال عبد الناصر الدولية للقيادة، بنسختها الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحمل شعار "تعاون الجنوب جنوب" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، وذلك بمشاركة 120 قيادة شبابية من 53 دولة على مستوى القارات الثلاث.

واستهل المشاركون ضمن فعاليات اليوم الثاني عشر للمنحة، جولتهم داخل المكتبة بالتعرف على تاريخ إنشائها وأبرز ما تحتويه من تراث يعبر عن جميع الثقافات والذى جعلها واحدة من أهم ايقونات العلم والثقافة على المستوى الإقليمي والعالمي، وقدم القائمون على المكتبة عرض تاريخي لمصر منذ فجر التاريخ والأحداث والحضارات المختلفة التى مرت عليها والتى جعلتها واحدة من الدول العظيمة ذات تاريخ وأثر مرموق.

كما شاهد الشباب التحف الفنية التشكيلية التى تحتويها المكتبة على جدرانها، والتى توضح في لوح فنية معبرة تاريخ مصر الفرعوني والسلام المجتمعى وتسامح الأديان وأشهر مساجد والكنائس المصرية الدالة على الوحدة الوطنية وتسامح الأديان ومحبة المصرين بعضهم لبعض.

واختمت زيارة المحافظة بجولة سياحية حرة في منطقة الكورنيش حيث غرد المشاركون عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم البالغة بزيارة محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، ورؤية أهم معالمها، والاستمتاع بمناخها الصيفي الساحر، ذلك من خلال التقاط الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المرئية.

من ناحيته، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المشاركة في تنظيم فعاليات منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تسعي جاهدة لتعريف شباب العالم المشاركين بمعالم مصر الحضارية وجهود القيادة السياسية في تحقيق الطفرة التنموية بالمجالات والتخصصات المختلفة وهذا يتضح من خلال زيارة بانوراما حرب السادس من اكتوبر، ومنطقة أهرامات الجيزة وسقارة، والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، ومركز البحوث والدراسات الزراعية، ومتحف القوات الجوية المصرية، وأكاديمية الشرطة، ومجلس النواب، وقاعدة رأس التين البحرية العسكرية، ومكتبة الإسكندرية، إلى جانب زيارة بعض المناطق المقرر زياراتها ومنها قناة السويس ، والعاصمة الإدراية الجديدة.

كما أشاد صبحي بتفاعل الشباب المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية مع المحاضرين في الندوات ومقدمى العروض والمرشدين السياحين في مختلف مناطق الزيارات والجولات التى قاموا بها، وحرصهم الشديد على التساؤل والتحاور عن الشخصيات المصرية المؤثرة وأبرز أعمالهم وقصصهم الوطنية، مؤكدا أن مصر دائما تحسن استقبال الضيوف وتبهر العالم بمناطقها الخلابة وامكانياتها وانجازاتها التنموية والبشرية في المجالات كافة.