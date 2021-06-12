إحالة دعوى تطالب بمشاركة مصر واليونان رئاسة دير سانت كاترين إلى «المفوضين»

أحالت محكمة القضاء الإداري، السبت، الدعوى المطالبة بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها.

وقالت الدعوى إن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.

أضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية، وطالبت الدعوى بأن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب بين الشعب المصرى واليونانى.