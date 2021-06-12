السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة دعوى تطالب بمشاركة مصر واليونان رئاسة دير سانت كاترين إلى «المفوضين»

محكمة
محكمة

أحالت محكمة القضاء الإداري، السبت، الدعوى المطالبة بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها.

وقالت الدعوى إن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.

أضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية، وطالبت الدعوى بأن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب بين الشعب المصرى واليونانى.

محكمة القضاء الإداري مشاركة مصر واليونان رئاسة دير سانت كاترين جنوب سيناء هيئة مفوضي الدولة

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

يورو 2020.. فزع في ملعب مباراة الدنمارك وفنلندا بعد سقوط أريكسون مغشيًا عليه

يورو 2020.. حقيقة وفاة كريستيان إريكسن بعد «السقوط القاتل»

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

«الحج والعمرة» السعودية: أبلغنا الدول الإسلامية بقرارنا لهذا العام ووجدنا تفهمًا كبيرًا

يورو 2020.. لحظة السقوط المخيف لـ كريستيان إريكسن وفقدانه الوعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا حتى اللحظة الأخيرة

28 وزيرًا ويصوت عليها الكنيست غدًا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة