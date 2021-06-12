إحالة دعوى تطالب بمشاركة مصر واليونان رئاسة دير سانت كاترين إلى «المفوضين»

إحالة دعوى تطالب بمشاركة مصر واليونان رئاسة دير سانت كاترين إلى «المفوضين»
أحالت محكمة القضاء الإداري، السبت، الدعوى المطالبة بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها.
وقالت الدعوى إن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
أضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية، وطالبت الدعوى بأن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب بين الشعب المصرى واليونانى.