رئيس الدفاع والأمن القومي بالشيوخ يهنئ «التنسيقية» بعيدها الثالث

قال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، النائب الأول لحزب حماة الوطن، إن الشباب يشكل 60% من الشعب المصرى، مضيفًا أن القيادة السياسية رأت الاهتمام بدورهم في تنمية المجتمع المصري والتركيز علي أن يكون لهم دور أساسي ومحوري في بناء الدولة المصرية، لأن الشباب هم عماد الوطن لبناء شعبه.

أضاف الجندي، في بيان السبت، أن تنسيقية شباب الأحزاب هى ملهمة من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدور الشباب لتعزيز الحياة السياسية والحزبية في مصر.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، كان من أهم مظاهر التنسيقية أن هؤلاء الشباب نجحوا في العمل كفريق واحد رغم اختلافاتهم الايديولوجية، لذلك نهئ اليوم التنسيقية ونؤكد علي أن حزب حماة الوطن من مؤسسيها وداعم دائم لفكرة تنسيقية الشباب منذ تأسيسها، كما تؤكد أن قيادة حزب حماة الوطن تدعم بكشل دائم النشاط الحزبي للشباب ولا تدخر أي جهد لدعم الشباب.