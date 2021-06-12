رئيس الدفاع والأمن القومي بالشيوخ يهنئ «التنسيقية» بعيدها الثالث

رئيس الدفاع والأمن القومي بالشيوخ يهنئ «التنسيقية» بعيدها الثالث
قال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، النائب الأول لحزب حماة الوطن، إن الشباب يشكل 60% من الشعب المصرى، مضيفًا أن القيادة السياسية رأت الاهتمام بدورهم في تنمية المجتمع المصري والتركيز علي أن يكون لهم دور أساسي ومحوري في بناء الدولة المصرية، لأن الشباب هم عماد الوطن لبناء شعبه.
أضاف الجندي، في بيان السبت، أن تنسيقية شباب الأحزاب هى ملهمة من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدور الشباب لتعزيز الحياة السياسية والحزبية في مصر.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، كان من أهم مظاهر التنسيقية أن هؤلاء الشباب نجحوا في العمل كفريق واحد رغم اختلافاتهم الايديولوجية، لذلك نهئ اليوم التنسيقية ونؤكد علي أن حزب حماة الوطن من مؤسسيها وداعم دائم لفكرة تنسيقية الشباب منذ تأسيسها، كما تؤكد أن قيادة حزب حماة الوطن تدعم بكشل دائم النشاط الحزبي للشباب ولا تدخر أي جهد لدعم الشباب.