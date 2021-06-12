إيمى نجاتى تواجه المرض: «دخلت جينيس باليوجا»

ولدت إيمى نجاتى بمشكلات فى فقرات الظهر، ولكنها لم تستسلم للمرض وسعت لممارسة الرياضة فى سن مبكرة، غير أن معاناتها تضاعفت بعد إصابتها بقطع فى الرباط الصليبى، مع ذلك تعلمت رياضة اليوجا لتزيد من قوة جسدها وذهنها.

تقول «إيمى»، لـ«الدستور»: «أصبح جسدى ضعيفًا للغاية، وتعلمت اليوجا من موقع يوتيوب وشعرت بعدها بفارق فى جسدى، فقررت أن أدرس اللياقة البدنية بشكل احترافى لتقوية عضلاتى وتخفيف آلامى».

وتضيف: «سافرت إلى آسيا فى ٢٠١٧ لأتعلم اليوجا بشكل احترافى، وكنت أدرس اللياقة البدنية فى الولايات المتحدة، وبالفعل حصلت على شهادة فى تعليم اللياقة البدنية عام ٢٠١٩».

وتتابع «إيمى»: «شعرت برغبتى فى تغيير حياة الناس للأفضل كما فعلت فى حياتى، لذلك حين عدت إلى مصر، افتتحت مكانًا صغيرًا لتعليم اللياقة البدنية واليوجا».

ولم تتوقف «إيمى» عند افتتاح مكان للتدريب، لكنها قررت أن تنقل تجربتها لمن لا يستطيعون القدوم إليها، فتوجهت إلى مرضى السرطان لتعلمهم اليوجا واللياقة البدنية فى المستشفيات، وصورت مقطع فيديو «لايف» لإحدى الزيارات ونشرته على صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» ونال إعجابًا كبيرًا من المتابعين حول العالم، وحقق رقمًا قياسيًا فى المشاهدات، استطاعت به أن تدخل موسوعة «جينيس».