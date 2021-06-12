وزارة الشباب تختتم أول مراحل «معسكر الإبتكار» لطلاب الجامعات

نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الإدارة العامة للجامعات)، بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر"، معسكر الابتكار لطلاب الجامعات، بإجمالي 15 ورشة عمل تدريبية، يشارك فيهم طلاب وطالبات في شكل مجموعات تنافسية.

حيث تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية اليوم، السبت، في مجال ريادة الاعمال عن طريق تدريب اون لاين للمرحلة الأولي "معسكر ابتكار" ببرنامج زووم، حيث قدم البرنامج مجموعة من الأفكار والمهارات تحث على القيادة والتفكير وتجربة المشاريع للطلاب من خلال ورش تدريبية على ايدي أساتذة متخصصين.

كما تناولت اولي المحاضرات تعريف ريادة الاعمال وتطبيق مبادئ تطوير الأفكار في حياتهم الشخصية والعملية وأيضا التركيز على ماهية وأنواع واهداف ومتطلبات نموذج العمل التجاري) من خلال صياغة أفكارهم في صورة مشاريع، بالإضافة إلى أنه ستتوالى تنفيذ سلسلة من الدوارات on line ببرنامج zoom بالتعاون مع المؤسسة، لعدد (15) دورة تدريبية.

ويقدم التدريب تجربة مكثفة للطلاب، بحيث يُقسَّموا إلى مجموعات تتنافس من خلال تطبيق مجموعة من النشاطات التعليمية، كما يقدِّم للطلاب الفرصة لصياغة أفكارهم في صورة مشاريع خلال وقت قصير ومحدد.

حيث يكون بمتناولهم الأدوات والمعلومات والمصادر التي يحتاجونها بالإضافة إلى دعم وتوجيه مدربين مؤهلين، ويتعرف الطلاب على مجتمع رواد الأعمال من خلال تعلم مبادئ علم ريادة الأعمال، ويكون باستطاعة الطلاب تنمية مهارات التواصل وحل المشكلات في وقت محدد وقصير.

ويعد هدف هذا التدريب هو تقديم نشاطات تعليمية تُمكن المشاركين من تعلّم العديد من مهارات الريادة وتطوير مهارات العمل الجماعي، فالنشاطات مصممة لتساهم بشكل كبير في دعم روح المبادرة ومهارات دخول السوق لدى المشاركين، للخروج بالأفكار التي يمكن من خلالها حل ذلك التحدي، وذلك باستخدام القيادة والتفكير الناقد ومهارات العمل الجماعي التي تعلموها من برامج إنجاز والتي محورها الريادة والاستعدادية للعمل.