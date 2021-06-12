غدًا.. محاضرتان بمعهد محاماة القاهرة الكبرى حول اختصاصات المحاكم

يستضيف معهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، في قاعة اتحاد عمال مصر، غدًا، محاضرتين لمحامي نقابتي شمال القاهرة والقاهرة الجديدة من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا.

ويقام المعهد تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وعضو المجلس إسماعيل طه.

ويلقي المحاضرتان الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، حول أنواع المحاكم واختصاصاتها وفقًا للقانون.

يشار إلى أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابتي شمال القاهرة والقاهرة الجديدة من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقاباتي شمال وجنوب القليوبية من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا.