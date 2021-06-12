برلماني: مليون مشروع صغير للقضاء على البطالة خطوة جادة لدعم الشباب

أكد طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الدور الوطني المتواصل لفتح مجالات وفرص عمل جديدة أمام الشباب والخريجين سنويًا.

أشار عبد الهادي، في تصريحات السبت إلى التصريحات التي أدلى بها وزير القوى العاملة محمد سعفان بأن الدولة تسعى لتدشين نحو مليون مشروع صغير للقضاء على البطالة، بجانب نجاح مصر خلال السنوات السبع الماضية في توفير نحو 7.3 مليون فرصة عمل حقيقية.

أضاف عضو الشيوخ أن الدولة المصرية لا تألوا جهدا في سبيل القضاء على الفقر وخفض معدلات التضخم لدرجة متدنية والحفاظ على ثبات أسعار السلع الأساسية والغذائية، والعمل في الوقت ذاته على فتح آفاق عمل كبرى في مختالف المشاريع االقومية والعملاقة من جهة ودعم الشباب وتشجيعهم على فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من ناحية أخرى لدوران عجلة الاقتصاد.

وشدد النائب على أن السنوات الماضية شهدت انطلاقة صناعية وتنموية كبيرة في كافة المجالات، وهو ما جاء انعكاسا لجهود مستمرة من جانب الرئيس السيسي في دعم وتعزيز القوى العاملة في مصر، والتغلب على العوائق والتحديات الاقتصادية بمزيد من العمل والمشاريع.

كانت وزارة القوى العاملة نشرت تفاصيل الاجتماع الذى عقده الوزير محمد سعفان، مع وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية، قبل يومين، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصرى من خدمات، بحضور نشوى الشريف عضو مجلس النواب، ومؤمن سيد، ومها سليمان عضوا تنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد مشعل، أمين سر لجنة القوى العاملة بالتنسيقية، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وأكمل نجاتي، ومحمد عزمي، وراجية الفقي، ونهى زكى أعضاء مجلس الشيوخ

وأوضح الوزير أن وزارة القوى العاملة منذ نشأتها تولت مسئولية تعيين الخريجين فى كل قطاعات الدولة، ثم تقلص هذا الدور مؤخراً، وأصبح دورها قاصراً على التعيينات فى القطاعين الخاص والاستثمارى، بعد أن تعاظم دورها الكبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها المحرك الرئيسى لعملية النمو الاقتصادى فى أي دولة.

وفى مجال تشغيل الشباب، قال الوزير: إن تدريب الشباب وتشغيلهم هو الشغل الشاغل للوزارة، مشيرا إلى أنه أمر متكامل معا، لافتا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة المصرية عانى طوال الخمسين عاما الماضية 50 عاماً من البطالة المقنعة، مؤكدا أنه بعرق وجهد الشباب المصرى الطموح بدأت النظرة لهذا الجهاز تتغير، حيث حظيت الوزارة من هؤلاء بمجموعة أثرت عملها، وعملت تلك النماذج على تطوير وتنمية نفسها بنفسها، حباً فى الدولة المصرية والعمل، وإيماناً منهم بضرورة تحقيق التقدم والتنمية فى مختلف القطاعات.

واستعرض الوزير ملف العمالة غير المنتظمة وكيفية إدارة الدولة له خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يترك لقاءً يذكر فيه العامل المصرى إلا ويتطرق إلى العمالة غير المنتظمة ليؤكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئة، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وصغار الصيادين وأدرجها تحت مظلة تأمينية.