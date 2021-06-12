السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

يورو 2020.. حقيقة وفاة كريستيان إريكسن بعد «السقوط القاتل»

جريدة الدستور

ما زال كريستيان إيريكيسن صانع ألعاب المنتخب الدنماركي على قيد الحياة، بعد سقوطه القاتل على أرضية الميدان أثناء مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وفقًا لـ جمال جبلي، مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وفي الدقيقة 43 من الشوط الأول من المباراة ودون تدخل من أي لاعب من منتخب فنلندا سقط اللاعب وسط محاولات لإسعافه، ودخل لاعبو منتخب الدنمارك فى نوبة بكاء بعد سقوط زميلهم.

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يورو 2020.. حقيقة وفاة كريستيان إريكسن بعد «السقوط القاتل»

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يورو 2020.. لحظة السقوط المخيف لـ كريستيان إريكسن وفقدانه الوعي

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يورو 2020.. محاولات إنعاش قلب لاعب الدنمارك إريكسن بعد سقوطه خلال مباراة فنلندا

وتقام "يورو 2020"، تلك النسخة الاستثنائية من البطولة الأعرق أوروبيًا على مستوى المنتخبات، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021، بمشاركة 24 منتخبًا، فى 11 دولة أوروبية، احتفالًا بمرور 60 عامًا على تنظيم النسخة الأولى من يورو.

 

التفاصيل

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