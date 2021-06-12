يورو 2020.. حقيقة وفاة كريستيان إريكسن بعد «السقوط القاتل»

ما زال كريستيان إيريكيسن صانع ألعاب المنتخب الدنماركي على قيد الحياة، بعد سقوطه القاتل على أرضية الميدان أثناء مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وفقًا لـ جمال جبلي، مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وفي الدقيقة 43 من الشوط الأول من المباراة ودون تدخل من أي لاعب من منتخب فنلندا سقط اللاعب وسط محاولات لإسعافه، ودخل لاعبو منتخب الدنمارك فى نوبة بكاء بعد سقوط زميلهم.

وتقام "يورو 2020"، تلك النسخة الاستثنائية من البطولة الأعرق أوروبيًا على مستوى المنتخبات، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021، بمشاركة 24 منتخبًا، فى 11 دولة أوروبية، احتفالًا بمرور 60 عامًا على تنظيم النسخة الأولى من يورو.

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