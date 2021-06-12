السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تنظم دورات للمسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة

المسعفين
المسعفين

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تنظيم دورات تدريبة لفرق المسعفين العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، تعتمد على إجراء اختبارات ومسابقات تنافسية بين المسعفين لتنمية المهارات المهنية لديهم وتحفيزهم على العمل وفقًا للمعايير العالمية، في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء بالخدمات الإسعافية المقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى اعتماد خطط تدريبية لفرق الإسعاف بكيفية للاستجابة للأحداث الطارئة، وتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى أو المصابين في الحوادث الكبرى، موضحًا أن التدريبات والاختبارات تعتمد على معايير تقييم وسيناريوهات موحدة تتوافق مع المعايير العالمية للخدمات الإسعافية.

ولفت "مجاهد" إلى انطلاق المرحلة النهائية من المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية، اليوم السبت، ضمن خطط التدريب التي تنظمها هيئة الإسعاف المصرية لفرق المسعفين، وذلك بمشاركة 14 فريقًا من 14 محافظة تم اختيارهم من بين 272 فريقًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النمط من التدريب القائم على إجراء الاختبارات والمسابقات للمسعفين وتقديم المكافآت المادية والعينية لهم، يهدف إلى خلق الروح التنافسية بين الأطقم الإسعافية وإكسابهم الخبرات المختلفة.

وأكد "مجاهد" استمرار تقديم التدريبات المختلفة بصفة دورية للأطقم الإسعافية والمشرفين العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بما بنعكس على الارتقاء  بالخدمات الإسعافية المقدمة للمرضى.

الصحة دورات تدريبة فرق المسعفين مسابقات تنافسية المسعفين للمعايير العالمية

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