السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلين تحث على المرونة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

مفاوضات فيينا النووية
مفاوضات فيينا النووية

حث وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم، جميع أطراف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني على إبداء المرونة مع استئناف الاجتماعات في فيينا.

وقال ماس في تصريح لوكالة "رويترز": "الأمر يتعلق بالمرونة والبرغماتية من جميع الأطراف المشاركة... التسويف ليس في مصلحة أحد".

وتستضيف فيينا منذ أبريل مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، التي ضربت قطاع النفط، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل أخرى.

المانيا هايكو ماس محادثات فيينا الاتفاق النووى إيران الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الامريكة

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