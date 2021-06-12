السبت 12 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

يورو 2020.. لحظة السقوط المخيف لـ كريستيان إريكسن وفقدانه الوعي

جريدة الدستور

تعرض نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي، اليوم السبت، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتلقى كريستيان إريكسن للمساعدة الطبية في نهاية الشوط الأول، وسط مخاوف حقيقية وحزن شديد من قبل زملائه اللاعبين والجمهور في المدرجات.

توقفت مباراة الدنمارك وفنلندا قبل نهايتها بدقائق، بسبب سقوط قوى للاعب كريستيان إريكسن، نجم منتخب الدنمارك ونزول الطاقم لإسعافه.
وقام الطاقم الطبى بمحاولة إسعاف إريكسن حسب معلق اللقاء ويتم عمل تنفس صناعى للاعب واستخدام الصدمات الكهربائية.

وقرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم تعليق اللقاء وعدم استكماله.

 

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