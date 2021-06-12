قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة طرق الأبواب بشعار «احميها من الختان»

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتى تستمر خلال الفترة من 12 وحتي 14 من يونيو الجاري، وتهدف الحملة الي نشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان.

وأكدت المهندس ذكية رئيس رشاد فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة أن الحملة استهدفت خلال اليوم الأول عدد ١٧٥٠٠ فرد بإجمالي٤٠٠٠ زيارة " ٨٤٠٠ سيدة - ٣٤١٠ رجل - ٥٦٩٠ طفل " من خلال عضوات وأعضاء ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل بالإضافة إلى الواعظات والراهبات وذلك بمراكز :- دمنهور "حى طاموس - حى سكنيده .- حى قرطسا - نقرها - زوايه غزال - نفره - قراقص - دسونس ام دينار - الابعاديه - سنهور ".

ومركز ابو حمص بقرى "بطورس - كوم القناطر - جواد حسنى - بركه غطاس "، مركز بدر " عمر مكرم - ام صابر " ومركز حوش عيسى "الكوم الاخضر - ابو الشقاف ", ومركز ادكو "المعديه - ادكو القديمه"،و مركز ابو المطامير " النمريه - المدينه" ، ومركز كوم حماده " الطود - شابور - الربدان'،و مركز الرحمانيه "مدينه الرحمانيه - سمخراط "، ومركز الدلنجات " درشاى - كوم زمران - مدينه الدلنجات"مركز كفر الدوار "زهره - قومبانيه ابو قير - مدينه كفر الدوار "و مركز ايتاى البارود " النبيره - كفر مساعد"، و مركز رشيد " ادفينا - محله الامير ".

كما أكدت المهندسة زكية رشاد أن حملة طرق الأبواب أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة و المجلس القومى للطفولة والأمومة.

ياتى ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وفي إطار رفع الوعى المجتمعى حول العنف الذي تتعرض له المرأة والقضاء على ختان الإناث.