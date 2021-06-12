السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التحالف المصري» يدين اعتقال الصحفي الأمريكي آلان وايزمان

التحالف المصرى لحقوق
التحالف المصرى لحقوق الإنسان

استنكر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الاعتقال والانتهاك الذي تعرض له الصحفي الأمريكي آلان وايزمان Alan Weisman أثناء تغطيته للاحتجاجات التي قام بها السكان الأمريكيون الأصليون بولاية مينيسوتا. 

وألقت الشرطة القبض علي Alan Weisman أثناء تغطيته للإحتجاجات وقامت بتفتيشه متجردًا من ملابسه، وتمت مصادرة هاتفه المحمول والمعدات الصحفية الخاصة، وقد تم إطلاق سراحه بعد احتجازه لساعات لعدم صحة الاتهامات الموجهة له.

جاءت التصريحات التي أدلى بها الصحفي للجنة حماية الصحفيين تضمنت أنه لا يعرف سبب اعتقاله، حيث إنه كان يقف في منطقة مع صحفيين آخرين، كما أنه لم يتلقَّ من الضابط أي تحذير قبل اعتقاله أو إصدار أي أمر من الأوامر لكي يغادر المنطقة. وأوضح الصحفي أنه أثناء اعتقاله قام الشرطي بضربه على كتفه، وذلك علي الرغم من وضوح مهنته الصحفية.

حقوق الانسان الصحفيين اطلاق سراح احتجاجات التحالف المصري ولاية مينيسوتا التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية لجنة حماية الصحفيين

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