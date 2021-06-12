مايان السيد تتصدر التريند بإطلالة «عروس البحر» (صور)

خطفت النجمة الشابة مايان السيد، إليها جميع الأنظار فى حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، حتى أنها تصدرت قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث “جوجل”، بعدما نشرت إطلالتها هذه عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام"، لتستحوذ على تفاعل الآلاف من المتابعين.

مايان السيد

مايان السيد "عروس البحر"

اختارت مايان السيد، الظهور بإطلالة تشبه "عروس البحر" حيث تألقت بتوب ملون ومطرز، وتنورة طويلة ذات الأسلوب المكسي، مزودة بالكشاكش، ذو فتحة فى نهايتها، ونسقت مع إطلالتها كوتشي أبيض اللون، وهو يعبر عن موضة اليوم بتنسيقه مع الفساتين السواريه.

مايان السيد

ستايل الشعر الكيرلي

تفضل مايان السيد، عادة الظهور بإطلالة "الكيرلي" سواء فى المناسبات النهارية أو الليلية، ومع اختلاف الحدث، فهى لا تتخلى عن إطلالة الكيرلي التى تتألق بها بمثالية، وزينت أذنيها بأقراط ذهبية بارزة، وفى اليد ارتدت ساعة سوداء، والأخرى ارتدت سوار ذهبي رقيق.

من الناحية الجمالية

لم تتكلف مايان السيد، فى وضع المكياج، حيث اختارت ميكاج هادئ، ووضعت حمرة شفاه وردية.

مايان السيد

تعليقات الجمهور

وعلقت النجمة مايان السيد، على صورها، قائلة : " لدي حفلان زفاف سأحضرهما اليوم وأنا أحب ذلك جدا"، وقد انهالت عليها التعليقات الإيجابية، فكتبت لها النجمة ليلي أحمد زاهر: "قمر"، فيما تفاعلت مع صورها النجمة أسماء جلال، وسألها أحدهم: "عروسة البحر؟"

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وتم عقد حفل عقد قران وزفاف محمد فراج وبسنت شوقي، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مساء أمس الجمعة، وسط حضور العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين والنجوم والنجمات.

فرح محمد فراج وبسنت شوقي

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات، خلال حفل زفافهما وهما يرقصان على عدد من الأغاني والمهرجانات، فى حفل عقد قرآنهم بعد خطوبة دامت أكثر من عامين، وقد أطل العروسان بعدد من الإطلالات الراقية، غير التقليدية.

نجوم فى فرح محمد فراج وبسنت شوقي

وحضر حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، عدد من نجوم الفن، لمشاركتهم فرحتهم، أبرزهم النجوم أحمد حلمي، وزوجته منى زكي، يوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء، حنان مطاوع وزوجها، بشرى، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، جميلة عوض، ، تارا عماد، إنجي وجدان، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي سليم، لقاء الخميسي وزوجها اللاعب محمد عبد المنصف.