السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التخطيط تناقش «تخضير الاقتصاد» بحضور وفود دولية غدًا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تحت رعاية  رئيس الجمهورية، وفي ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، وبمشاركة وفود من عدد من الدول. 
وتشارك غدًا الدكتورة هالة السعيد في جلسات اليوم الثاني بجلسة بعنوان "تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون"، كما يشارك بالجلسة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والمستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

التخطيط هالة السعيد استثمارات تخضير الاقتصاد منتدى

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