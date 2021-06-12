تعرف على أسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري في الرياض

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لاحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 17 يوتيو الجاري وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل أيضا المطرب اللبناني وائل كفوري، ويقام الحفل في فندق الفور سيزونز بالسعودية.

وتقدم خلال الحفل باقة متميزة ومتنوعة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة والتى قدمتها خلال مشوارها الغنائى الطويل بالإضافة إلى أغنيات أخر ألبوماتها الغنائية الذي يحمل أسم “صاحبة رأي”.

أسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري

وطرحت تذاكر الحفل للجمهور على 5 فئات حيث تبدأ الفئة الأولى بملبغ 600 ريال سعودي، والفئة الثانية بمبلغ 550 ريال سعودي، والفئة الثالثة بمبلغ 470 ريال سعودي، والفئة الرابعة بمبلغ 390 ريال سعودي، والفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 315 ريال سعودي.

وتحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا أخر في يوم 25 يونيو الجاري في مدينة أربيل بالعراق، وكان من المقرر أن يقام هذا الحفل في شهر مارس العام الماضي 2020، ولكن تم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

آخر أعمال إليسا الغنائية

وكانت ألبومات النجمة اليسا، هو البوم "صاحبة رأى" والتي طرحته في شهر أغطسس الماضى، وضم 18 أغنية، من بينهم، "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي".

آخر أعمال وائل كفروي الغنائية

وشارك وائل كفوري في غناء تتر مسلسل “داون تاون” حيث حمل أسم التتر “كلنا مننجر”، وتخطت أغنية “كلنا مننجر” نسبة مشاهدة كبيرة منذ طرحها في يوم 17 مايو الجاري وحقق وائل كفوري نجاح جديد ينضم إلى نجاحاته السابقة حيث تعتبر هذة الأغنية هي أول تتر تلفزيوني قدمه في مشواره الغنائي وحققت الأغنية أكثر من ٥ ملايين مشاهدة.

وتعاون وائل كفوري في أغنية “كلنا مننجر” مع كل من الشاعر الغنائي علي المولى، والمحلنان الموسيقيان رامي شلهوب وجمال ياسين، والموزع الموسيقي جمال ياسين، وميكس وماستر رالف سليمان.