148 إصابة و4 وفيات بكورونا في لبنان

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث اللبنانية عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 134 مقيمًا و14 وافدًا، ليرتفع الإجمالي إلى 542 ألفًا و523 حالة.

وأشارت غرفة العمليات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني- في بيان اليوم السبت- إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 7794 حالة وفاة، فيما تماثلت 576 حالة للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 527 ألفًا و174 حالة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس للمرة الثانية بلغ 7 حالات، بينما لم تسجل أى إصابات بين صفوف القطاع الطبي، فيما تتلقى 7429 حالة العلاج في العزل المنزلي.

وارتفع أيضًا عدد المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا ليصل إلى مليون و656 ألفًا و893 حالة، فيما حصل 610 آلاف و779 شخصًا على الجرعة الأولى للقاح، و316 ألفًا و196 على الجرعة الثانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 455 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 523 ألفًا و620 حالة.

وأشارت الوزارة- في بيان، اليوم السبت- إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 9207 حالات وفاة، فيما تم تسجيل 335 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 510 آلاف و958 حالة.

ومن جانبه، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 742 ألفًا و831 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الانباء الأردنية اليوم السبت- أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 725 ألفًا و557 حالة شفاء بعد تسجيل 672 حالات إضافية، كما سجلت 5 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 9 آلاف و582 حالة.

وفى سياق متصل، أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، عن تسجيل 7465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و164 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في البلاد أن العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد-19" المؤكدة ارتفع إلى مليون و901 ألف و490 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض 52 ألفًا و730 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة ذا جاكرتا نيوز الإندونيسية.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس بواقع 5292، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و740 ألفًا و436 شخصًا.

وتتصدر إندونيسيا قائمة الدولة الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.