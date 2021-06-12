النمو الاقتصادى لمجموعة العشرين يعود لمستوى ما قبل كورونا خلال الربع الأول من 2021

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن النمو الاقتصادي لمنطقة مجموعة العشرين عاد إلى مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" خلال الربع الأول من عام 2021، حيث نما بنسبة 0,8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.



ومع ذلك، أوضحت المنظمة في تقرير نشر عبر موقعها أن هذا الرقم ينطوي على فجوات كبيرة في النمو المحقق بين دول المجموعة، وأن من بين دول مجموعة العشرين الكبار، واصلت كل من الهند وتركيا والصين التي كان ناتجها المحلي الإجمالي بالفعل أعلى من مستويات ما قبل الوباء في الربع السابق، تعافيها بنسب 2,1%، و1,7%، و1,2% على التوالي بعد 9,3% و1,7% و2,6% في الربع الأخير من 2020.



وعاود الناتج المحلي الإجمالي في كل من أستراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل النمو بمعدلات ما قبل الوباء في الربع الأول من 2021، ليحقق 1,8% و1,7% و1,2% على التوالي.



وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي مازال متراجعا عن معدلات ما قبل الجائحة في الاقتصادات العشرين الأخرى، إذ سجلت الدول معدلات نمو متباينة في الربع الأول من 2021.

وبينما تسارع النمو بالولايات المتحدة مسجلًا 1,6% بعد 1,1% في الربع الرابع من 2020، تراجع في إيطاليا إلى 0,1% بعد انكماشه إلى 1,8% في الربع السابق.

وسجل في كندا 1,4% بعد 2,2% في الربع الرابع من 2020.



كذلك تراجع النمو في جنوب إفريقيا إلى 1,1% بعد نسبة 1,4 في الربع الرابع من 2020، وسجل 0,8% في المكسيك بعد 3.2% في الربع الرابع من 2020.



وتحول النمو إلى نسبة سالبة في عدة دول منها ألمانيا محققا -1,8% بعد نسبة 0,5% في الربع الذي قبله، وفي المملكة المتحدة تراجع إلى -1,5% بعد 1,3% ، وبلغ في اليابان -1,0% بعد 2,8%، وفي المملكة العربية السعودية تقهقر إلى -1,0% بعد 2.5%، وفي فرنسا استمر بالانكماش للربع الثاني على التوالي ولكن بمعدل أبطأ قدره -1,0% بعد -1,5%.



وإجمالًا، شهدت المملكة المتحدة وإيطاليا أكبر فجوة بالنمو عن معدلات ما قبل الجائحة، حيث تناقص بواقع 8,7% و6,4% على التوالي، وسجلت ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو بالاتحاد الأوروبي فجوات تقدر بأكثر من 4%.



وإجمالًا، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في منطقة مجموعة العشرين إلى 3.4% في الربع الأول من عام 2021 ، بعد انكماش (ناقص) 0.7% في الربع السابق، ومن بين اقتصادات مجموعة العشرين سجلت الصين التي تأثرت بكوفيد -19 في مرحلة مبكرة مقارنة بالدول الأخرى أعلى معدل نمو سنوي (18.3%)، بينما سجلت المملكة المتحدة أكبر انخفاض سنوي (ناقص 6.1%).