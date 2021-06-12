محافظ الإسكندرية ينهي خدمة عامل بشاطئ المندرة المجاني خلال جولة مفاجئة

فرض إكرامية على الزوار

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، جولة مفاجئة بعدد من الشواطيء على طول الكورنيش لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. كما تفقد شاطىء المندرة المجاني والرامب المخصص به لذوي الهمم.

وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وخلال الجولة؛ أوضح المحافظ بأنه أمر بإنهاء خدمة عامل بشاطيء المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على أحد رواد الشواطئ.



وشدد المحافظ بالقضاء على كافة أشكال الاستغلال والابتزاز، محذراً بالتعامل بكل حزم وإتخاذ إجراءات رادعة لمن يخالف التعليمات الصادرة بشأن تنظيم العمل علي الشواطيء.

واستفسر المحافظ من مرتادي الشواطيء عن مستوى الخدمات، وطالبهم بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية والتعليمات التي أصدرتها المحافظة والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطيء. كما وجههم بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي مخالفات تقع بالشواطئ للتعامل الفوري معها.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة علي المتابعة لجميع الخدمات المجانية بشاطيء المندرة المجاني، مشيراً أننا حرصنا علي تخصيص جزء من الشاطيء لخدمة ذوي الهمم.

كما أشار إلى أن الشاطيء شهد عدد من الفاعليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني، وسط الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية.

علي الصعيد ذاته؛ شدد المحافظ علي مسئولي الشواطئ وجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية. مؤكدا علي إنتشار كامل لمفتشي الإدارة المركزية علي الشواطيء.

وكان شاطئ المندرة المجاني بشرق الإسكندرية، قد استقبل الاثنين الماضي، مجموعة كبيرة من أعضاء رابطة متحدي الإعاقة، في أول تجمع من نوعه لذوي الهمم، علي الشاطئ المخصص لهم بمحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

حيث تم إنشاء منطقة خاصة لذوي الهمم، لها بوابة خاصة، وتم توفير بها جميع الخدمات الخاصة بذوي الهمم من اطقم استراحة « انتريهات» وكراسي مخصصة للمعاقين، فضلاً عن كراسي مخصصة لدخول دورات المياه، وتم تنفيذ ممشى خاص لنزول أصحاب الإعاقة الحركية إلى المياه بكل سهولة.

محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ

محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ

اللواء محمد الشريف

محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ

محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ

محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ

محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ