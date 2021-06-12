محافظ الأقصر يتابع نسب تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بإسنا (صور)

أجرى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر جولة بمدينة اسنا تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية الخاصة بمبادرة " حياة كريمة "، حيث بدأت الجولة بتفقد مجمع الخدمات بقرية توماس وعافية ( القرية الوسطي ) والمقرر إنشاؤه علي مساحة ٤٢٠ متر ويتكون من دور ارضي و ٢ دور علوي لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع خلال ٤ اشهر .

كما تفقد المحافظ اعمال تطوير الكهرباء بالقرية ورفع قدرتها عبر تركيب محول بقدرة ٢٠٠٠ فولت واستبدال الاعمدة القديمة باخري حديثة واجراء اعمال الربط بين المحولات لتحسين قدرة الشبكة الكهربائية.

وتابع المحافظ جولته بالقرية بتفقد مكتب البريد عقب احلاله وتجديده كما تفقد مدرسة توماس الوسطي للتعليم الاساسي والتي يتم توسعتها لاستيعاب الكثافة حيث سيتم انشاء جناح اضافي للمدرسة بسعة 8 فصول 6 للمرحلة الابتدائية و 2 رياض اطفال واستغلال المبني القديم في عمل مكاتب ادارية واستراحات وحجرات الانشطة علي ان يتم الانتهاء من عمليات الانشاء اغسطس المقبل .

كما تابع المحافظ مشروع توصيل الصرف للصحي للقرية حيث تتم اعمال مد شبكات الصرف الصحي للقرية بطول اكثر من 8 كيلو حيث تم الانتهاء من 60 % من اعمال المشروع ومن المتوقع انتهاء اعمال مد الشبكات خلال 3 اشهر .

واختتم المحافظ جولته بالقرية بتفقد مركز الشباب الذي يتم احلاله وتجديده بمساحة 130 متر من المقرر انهاؤه مطلع اغسطس المقبل.

ووجه المحافظ بانشاء ملاعب في حالة وجود مساحات تسمح بذلك واحاطة مركز الشباب بسور وتصميم المبني بشكل يراعي النماذج المعتمدة طبقاً لمبادرة حياة كريمة مع مراعاة توفير خدمات لذوي الهمم.

وخلال الجولة بحث المحافظ مع اهالي القرية متطلباتهم بتطوير منطقة " العين السخنة " الكبريتية حيث وجه ببحث كيفية الاستفادة منها عبر تطويرها وانشاء حديقة بها لتعد مزاراً متميزاً.

كما تفقد المحافظ مشروع انشاء مجمع قرية الكيمان للخدمات الحكومية المتكاملة علي الطريق الرئيسي والمقرر انشاؤه علي مساحة 30× 25 متر خلال خمسة اشهر ليضم مكاتب خدمات حكومية.

وبحث المحافظ مع الاهالي مطالبهم بإنشاء مخبز بالقرية وتوفير اطباء للعمل بمستشفي الكيمان حيث اجري اتصالا بوكيل وزارة التموين لدراسة الطلب بما يتناسب مع احتياج القرية كما وجه مدير الادارة الصحية بإسنا بتوفير اطباء للعمل بالمستشفي لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تفقد المحافظ مشروع انشاء مجمع خدمات النجوع وتابع اعمال مراحل انشاؤه وناقش مع المهندس علاءالعطار رئيس قطاع كهرباء الأقصر ومدير جهاز التعمير بالمحافظة سبل تلافي معوقات العمل بالمجمع والمتمثلة في وجود خطوط كهرباء اعلي الموقع الذي يتم العمل به لانشاء المجمع حيث تم الاتفاق علي ازالة هذه الخطوط من الموازنة الخاصة بالمبادرة .

رافق المحافظ في جولته اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أسعد مصطفي منسق " حياة كريمة " بالاقصر وابراهيم نصير رئيس مدينة اسنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر وابو عوف العفي رئيس قرية توماس وعافية .

مشروعات حياة كريمة

محافظ الأقصر