السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس يوجه بتطوير محطة الزهراء للخيول

اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي ومدبولي ومعيط والقصير

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتناول الاجتماع متابعة مشروعات قومية تابعة لوزارة الزراعة، حيث اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الاصيلة في العالم التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، وحيث ستمثل النواة الرئيسية لمدينة مرابط للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح صرحاً عالمياً مكتمل الجوانب يغطي كافة مكونات تربية ورياضات الخيول.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير محطة الزهراء بهدف استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال.

وأوضح وزير الزراعة اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE عدد من معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة كمعامل مرجعية عالمية، بما يؤكد امتلاك مصر لقدرة كشفية ومعملية بيطرية وفق أعلى مستوى وتواكب أرقى المعايير الدولية، سواء ما يتعلق بمعامل الصحة الحيوانية أو النباتية.

وتم استعراض آخر تطورات منظومة إنتاج وصناعة اللحوم، بما فيها المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات، حيث وجه الرئيس بزيادة الدعم لهذا القطاع، لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، بتوفير تمويل اضافي قدره ١٠ مليار جنيه لكافة مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها.

كما تم أيضاً عرض خطة وزارة الزراعة للارتقاء بصناعة الدواجن، التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي، ويعمل بها حوالي ٣ مليون عامل، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن والقطاع الخاص.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتطوير محطة الخيول العربية المصرية

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