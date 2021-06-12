السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرفة التجارية»: استقرار أسعار السلع الرئيسية وانخفاض في بعض أصناف الفاكهة

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار السلع والمنتجات تشهد استقرارًا فى الأسواق وذلك وفق ما رصدته الشُعب النوعية بالغرفة خلال التقرير الأسبوعي حول أسعار السلع المختلفة.

وقال محمد إمبابي إن الغرفة تتسلم بشكل دوري تقريرًا من الشعب النوعية لرصد متوسط أسعار السوق واحتياجات كل منطقة؛ للحد من انخفاض المعروض من تلك السلع، مشيرًا إلى أن قطاع الخضروات والفاكهة يشهد استقرارًا فى أصناف الخضروات، موضحًا أن متوسط أسعار الخضروات يتراوح في سوق الجملة بأكتوبر بين 2 - 6  جنيهات لـ90٪ من الأصناف.

فيما شهدت أسعار الفاكهة انخفاضًا تدريجيًا في الأسعار عن بداية موسم الصيف حيث انخفضت معظم الفاكهة الصيفىة بعد زيادة المعروض منها، موضحا أن متوسط سعر الجملة لاصناف الفاكهة المختلفة بين 4-10  جنيهات عدا 5  أصناف أخرى يزيد سعر الجملة ليصل إلى 15  جنيها للكيلو.

أشار إمبابي إلى أن مجموعة اللحوم سواء اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك يشهد استقرارا منذ منتصف الشهر الماضي، موضحًا أن متوسط أسعار اللحوم البلدى 110-140 جنيهًا للكيلو، بينما متوسط أسعار الدواجن 27-35  جنيهًا.

الغرفة التجارية الشعب السلع الخضروات الجملة مجموعه

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