السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أسرة شاكر عبد الحميد: انتهينا من جرد مكتبته وإهدائها لأكاديمية الفنون قريبًا

شاكر عبد الحميد
شاكر عبد الحميد

كشفت ميرفت مرسي، زوجة المفكر الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد، أستاذ علم نفس الإبداعي ووزير الثقافة الأسبق، عن الانتهاء من جرد مكتبته وتسليمها خلال أيام إلى أكاديمية الفنون تنفيذاً لوصيته في أيامه الأخيرة حتى تكون مرجعاً للطلاب والباحثين بالأكاديمية، بعد أن رحب الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية بذلك وتخصيص مكان لمكتبة وزيرة الثقافة الأسبق بالأكاديمية.

وأوضحت "مرسي" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الكتب المقرر إهدائها لأكاديمية الفنون تتجاوز الألف كتاب خاصة وأن المكتبة يعود إنشائها من قبل الدكتور شاكر منذ 38 عاما منذ زواجهما؛ وأنها انتهت من جرد الكتب باللغة العربية على أن تبدأ فى جرد الكتب الإنجليزية.

وفيما يتعلق بأبرز الإهداءات التي تحفل بها مكتبة المفكر الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، قالت إن إهداءات الأديب إدوارد الخراط أبرزها؛ إضافة الى إهداءات عدد كبير من الكتاب المعاصرين.

 

جدير بالذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد عمل أستاذا فى لعلم نفس الإبداع، كذلك عمل وكيلا وعميدًا للمعهد العالى للنقد الفنى، وعميدًا للمعهد العالى للفنون الشعبية، ومشرفًا عامًا على مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون ثم نائبًا لرئيس أكاديمية الفنون منذ عام 2003 حتى 2005، وعمل أيضًا مديرًا لمركز أبحاث الموهبة وتنمية الإبداع بأكاديمية الفنون.

ويعد الدكتور شاكر عبد الحميد أحد أبرز اساتذة الاكاديمية ممن ساهموا مع رئيسى أكاديمية الفنون السابقين فى متابعة وتطوير العديد من المشروعات بالأكاديمية ؛ أبرزها مشروع مبانى المعاهد الجديدة داخل الأكاديمية، و مشروع البلاتوه السينمائي، فى الوقت نفسه تولي رئاسة لجنة وضع التصور الخاص بتطوير وحدة الإسكندرية التابعة للأكاديمية.

ورحل عن عالمنا الناقد الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق 18 مارس الماضى، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 69 عاما ، والذى ولد في  20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر؛ والذى حصل علي - حصل على درجة الدكتوراة تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة.

 عمل الدكتور شاكر عبد الحميد مديراً لبرنامج تربية الموهوبين واستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين- 2005- 2011) ، متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضاً، - ومن الجوائز التي حصل عليها: «جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية»، والتي تقدمها «مؤسسة عبد الحميد شومان» بالأردن عام 1990،  و«جائزة الدولة للتفوُّق في العلوم الاجتماعية» - مصر 2003. 

عرف وزير الثقافة الأسبق بأنه أستاذ للأجيال، بالإضافة إلى أنه أحد أكبر متخصصي علم النفس في المنطفة العربية، بالإضافة لإبداعاته في مسيرة عطائه الحافلة كأستاذ لعلم النفس في أكاديمية الفنون، أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمترجمات التي حازت مكانة كبيرة وصدرت إسهاماته الفكرية عن أكبر دور النشر المصرية والعربية.

الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد أشرف زكي رئيس الأكاديمية ميرفت مرسي أكاديمية الفنون إدوارد الخراط

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