تأجيل دعوى نقل كارتة طريق السويس إلى 8 أغسطس
أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، الدعوى القضائية المطالبة بنقل بوابات الرسوم «الكارتة» الخاصة بطريق القاهرة / السويس الجديد إلى ما بعد مدينتَي بدر ومدينتي لجلسة ٨ أغسطس المقبل للإطلاع وتقديم المستندات.
وقالت الدعوى إن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، يمثل تمييزاً بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدن بدر ومدينتي تقعان في نطاق محافظة القاهرة، ولا تتبعان محافظة السويس، وأنه «لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور».
وأضافت أن الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي «الرحاب» و«مدينتي» السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إدارياً مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.
ونوهت الدعوى، إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلاً من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالتقسيط.