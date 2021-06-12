السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى نقل كارتة طريق السويس إلى 8 أغسطس

محكمة
محكمة

أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، الدعوى القضائية المطالبة بنقل بوابات الرسوم «الكارتة» الخاصة بطريق القاهرة / السويس الجديد إلى ما بعد مدينتَي بدر ومدينتي لجلسة ٨ أغسطس المقبل للإطلاع وتقديم المستندات.

وقالت الدعوى إن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، يمثل تمييزاً بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدن بدر ومدينتي تقعان في نطاق محافظة القاهرة، ولا تتبعان محافظة السويس، وأنه «لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور».

وأضافت أن الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي «الرحاب» و«مدينتي» السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إدارياً مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.

ونوهت الدعوى، إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلاً من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالتقسيط.

محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية بوابات الرسوم الكارتة طريق القاهرة السويس بدر ومدينتي

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