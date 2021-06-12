«إحنا كيان مفهوم جديد».. أغنية جديدة بمناسبة مرور 3 سنوات على ميلاد تنسيقية الأحزاب

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "إحنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسى مساء اليوم بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء" وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك فى الصالون إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمى، وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتى عضو التنسيقية، والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون فى الصالون أهم مبادرات التنسيقية ووجودها فى الحياة النيابية وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبل الكيان وخططه القادمة.